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loophia

Dráma a Budapest Parkban: koncert közben kellett újraéleszteni a népszerű magyar énekesnőt

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Sokkoló jelenetek játszódtak le a Budapest Parkban péntek este. Rosszul lett, majd a helyszínen újra kellett éleszteni Szolnoki Zsófia Sárát, az Elefánt előzenekaraként színpadra lépő Loophia zenekar énekesnőjét.
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A feltörekvő zenekar épphogy csak elkezdte a koncertjét, mindössze egyetlen számot tudtak eljátszani, amikor a fiatal énekesnő hirtelen rosszul lett a színpadon. A Loophia hivatalos Instagram-oldalán megosztott, korlátozott ideig elérhető történetéből kiderül, hogy a Budapest Park egészségügyi személyzete azonnal Szolnoki Zsófia Sára segítségére sietett, és megkezdte az ellátását. A helyszínre rohammentő érkezett, az Országos Mentőszolgálat munkatársai pedig stabil állapotban tudták kórházba szállítani a művészt – írja a Magyar Nemzet.

Loophia
Az Elefánt előzenekaraként állt a Budapest Park színpadára a Loophia
 Fotó: Loophia/Facebook

A Loophia és az Elefánt koncertje is elmaradt

A megrázó események után az este főprodukciója, az Elefánt úgy döntött, nem lép színpadra. A zenekar frontembere, Szendrői Csaba a közönség elé állva elmondta: a történtek után képtelenek lennének vállalni a fellépést, hiszen egy ilyen súlyos helyzetben ők maguk sem tudnák jól érezni magukat a színpadon.

A koncertet egy későbbi időpontban fogják pótolni. A szervezők és a zenekar tájékoztatása szerint a jegytulajdonosokat a vásárláskor megadott e-mail-címen, valamint az Elefánt hivatalos közösségi felületein fogják értesíteni a részletekről és a további teendőkről.

Egyre nehezebb Deák Bill Gyula számára a fellépés 

Rossz hírek érkeztek a magyar blues legendájáról: a teste sokszor jelzi, hogy már nem bír annyit, mint régen. Deák Bill Gyula azonban a fájdalmai ellenére sem akarja elengedni a színpadot, mert a közönség szeretete ma is erőt ad neki.

 

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