Nyilvános megszégyenítéssel buktatták le a fagyizóban trükköző nőt

A budapesti fagyizó belső kamerája pontosan rögzítette azt a jelenetet, amelyben egy rózsaszín ruhás nő egy húszezressel trükközve végül fizetés nélkül távozott, ráadásul még a visszajárót is elrakta. A vezetőség szerint a felvétel alapján egyértelmű, hogy nem egyszerű feledékenység, hanem tudatos lopás történt: a vásárló többször elterelte az eladó figyelmét, a pénzt egy rejtett zsebbe süllyesztette, majd amikor az alkalmazott az utcán utánaeredt, váltig állította, hogy ő bizony fizetett. Az üzlet tulajdonosa végül nem várt a hatóságokra, hanem kitette a nő fotóját a Facebookra egy ultimátummal együtt, a nyilvános poszt és a hatalmas felháborodás hatására pedig a nő másnap önként visszatért és rendezte a tartozását – írta a Blikk.

Nem akarta kifizetni a fagyit és még lopott is egy nő

Fotó: Unsplash

Ultimátum a Facebookon az egyértelmű eset után

A fagyizó tulajdonosai megelégelték a helyzetet. Elmondásuk szerint nem ez volt az első ilyen eset az üzletben, de mivel a kamerafelvétel most kétségbevonhatatlan bizonyítékkal szolgált, radikális lépésre szánták el magukat: megosztották a nő fotóját a Facebookon.

A bejegyzésben felszólították, hogy másnapig önként rendezze a tartozását, különben a rendőrséghez fordulnak.

A kommentelőktől azt kérték, hogy a felismerők ne nyilvánosan, hanem privát üzenetben küldjék el a nevet. A módszer végül gyorsan célba ért.

Bejött a húzás, de vajon szabályos így megelőzni a lopást?

A facebookos akció alig 24 óra alatt pontot tett az ügy végére, a posztot pedig azóta le is vették. Az üzlet munkatársa megerősítette, hogy a hölgy bement a fagyizóba és rendezte a számlát. A nő állítása szerint csupán figyelmetlenségből tette el a visszajárót anélkül, hogy odaadta volna a húszezrest. Bár az alkalmazottak szerint a felvételen látható mozdulatok alapján egyértelműen trükközésről volt szó, a pénz megtérülése miatt az ügyet lezártnak tekintik.

Tudták, hogy a hivatalos feljelentéssel és nyomozással a folyamat hetekig vagy hónapokig is eltarthatott volna.

Az esettel kapcsolatban megkérdezett Borbély Zoltán büntetőjogász kifejtette, hogy ilyenkor alapjogok ütköznek: a sértett jogai és az elkövető személyiségi jogai. Bár a módszer adatvédelmileg – a GDPR-szabályozás miatt – valóban aggályos, a szakértő szerint a bűnüldözési és felderítési cél, valamint a jogos igényérvényesítés ilyenkor felülírja az adatvédelmi jogokat, így a fagyizó részéről nem történt jogszerűtlenség.