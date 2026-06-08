Vita közben dördült el a fegyver, lövés érte a kislángi falugondnokot

A Feol.hu információi szerint egy állattartási szabályokkal kapcsolatos vita fajult el odáig, hogy a gyanúsított egy gázriasztó pisztolyt rántott elő, amelyet a falugondnok felé irányított, majd le is adta a lövést. A fegyveres incidens során súlyos személyi sérülés szerencsére nem történt.

Falugondnokra adott le lövést egy férfi

Fotó: Pexels/Felipe Jiménez

Lövések dördültek el Csepelen

Korábban beszámoltunk róla, hogy május végén szintén lövöldözés történt Csepelen, ehhez hasonlóan most a Szent Imre téren szabadult el a pokol, ahol négy férfi különböző szúró-vágó eszközökkel és egy gumilövedékes fegyverrel esett egymásnak, a brutális összecsapás után pedig mind a négy résztvevőt rendőri kísérettel, sérülésekkel szállították kórházba.