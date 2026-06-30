Fegyveres ámokfutás egy anyaotthonban: sokkoló részletek derültek ki

A Reuters beszámolója szerint egy 45 éves férfi lehetett az elkövetője annak a hétfői lövöldözésnek, amely hat ember életét követelte egy anya- és gyermekotthonban az észak-németországi Stade városában, Hamburg közelében.

Lövöldözés Németországban. Fotó: MW archív

Lövöldözés egy anyaotthonban

A hatóságok közlése szerint a férfi gyermekelhelyezési ügyben érkezett az intézménybe, ahol korábban hivatalos megbeszélése volt. Nem sokkal később, hétfő délben tüzet nyitott.

A támadás mind a hat áldozata az intézmény dolgozója volt. Négy nő és két férfi vesztette életét. Öten a helyszínen haltak meg, a hatodik áldozatot kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe.

A férfi három hónapos kislánya és a gyermek édesanyja nem sérült meg.

A rendőrség közlése szerint őrizetbe vették a feltételezett lövöldözőt, a gyermek édesanyját, valamint egy másik nőt is. A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen minőségben tartják őket fogva – írta meg a Reuters.

Az intézmény környékét teljesen lezárták. A helyszínen hétfő este is igazságügyi szakértők és nyomozók dolgoztak, akik folytatták a bizonyítékok rögzítését.

A hatóságok szerint a feltételezett elkövető a Hannover térségében él, Németországban született, török származású. Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják.