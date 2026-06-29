Hatra emelkedett a németországi anya- és gyermekközpontban történt lövöldözés halálos áldozatainak száma

A németországi Stade városában, Hamburg közelében történt a tragédia, amikor egy férfi tüzet nyitott egy anya- és gyermekközpont dolgozóira. A lövöldözés következtében négy nő és két férfi vesztette életét, valamennyien az intézmény alkalmazottai voltak – számolt be róla a BBC.

A lövöldözés helyszíne

Fotó: FABIAN HOFIG / NEWS5

Mi volt a lövöldözés feltételezett indítéka?

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető egy gyermekelhelyezési ügyben állt jogvitában csecsemő lánya felügyeleti joga miatt. A gyermek és édesanyja a támadás idején az épület egyik irodájában tartózkodott, de nem sérültek meg.

A hatóságok közlése szerint a lövésekről helyi idő szerint 12:10 körül érkezett bejelentés. Az első információk alapján öt ember a helyszínen meghalt, egy hatodik sérült pedig később a kórházban vesztette életét.

A rendőrség három embert vett őrizetbe, köztük a feltételezett lövöldözőt. A német sajtó szerint a rendőrök egy menekülő Mercedesre is tüzet nyitottak, miután két gyanúsított megpróbált elhajtani a helyszínről. A járművet egy közeli országúton állították meg, utasait őrizetbe vették.

A nyomozók szerint az eddigi adatok alapján nem politikai indíttatású támadásról vagy nőgyilkosságról van szó. A rendőrség egyelőre úgy véli, hogy a tragédia egy kiterjedt családi konfliktushoz kapcsolódhat.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok tovább vizsgálják a támadás pontos körülményeit.