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lövöldözés

Hatra emelkedett a németországi anya- és gyermekközpontban történt lövöldözés halálos áldozatainak száma

37 perce
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Hat ember életét vesztette egy németországi anya- és gyermekközpontban történt fegyveres támadásban. A lövöldözés során az intézmény hat alkalmazottja halt meg, több ember megsérült, a rendőrség pedig három személyt – köztük a feltételezett elkövetőt – őrizetbe vett.
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lövöldözésNémetországtragédia

A németországi Stade városában, Hamburg közelében történt a tragédia, amikor egy férfi tüzet nyitott egy anya- és gyermekközpont dolgozóira. A lövöldözés következtében négy nő és két férfi vesztette életét, valamennyien az intézmény alkalmazottai voltak – számolt be róla a BBC.

A lövöldözés helyszíne
A lövöldözés helyszíne 
Fotó: FABIAN HOFIG / NEWS5

Mi volt a lövöldözés feltételezett indítéka?

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető egy gyermekelhelyezési ügyben állt jogvitában csecsemő lánya felügyeleti joga miatt. A gyermek és édesanyja a támadás idején az épület egyik irodájában tartózkodott, de nem sérültek meg.

A hatóságok közlése szerint a lövésekről helyi idő szerint 12:10 körül érkezett bejelentés. Az első információk alapján öt ember a helyszínen meghalt, egy hatodik sérült pedig később a kórházban vesztette életét.

A rendőrség három embert vett őrizetbe, köztük a feltételezett lövöldözőt. A német sajtó szerint a rendőrök egy menekülő Mercedesre is tüzet nyitottak, miután két gyanúsított megpróbált elhajtani a helyszínről. A járművet egy közeli országúton állították meg, utasait őrizetbe vették.

A nyomozók szerint az eddigi adatok alapján nem politikai indíttatású támadásról vagy nőgyilkosságról van szó. A rendőrség egyelőre úgy véli, hogy a tragédia egy kiterjedt családi konfliktushoz kapcsolódhat.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok tovább vizsgálják a támadás pontos körülményeit.

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