Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Veszélyben a köztársasági elnök élete – teljes készültségben a titkosszolgálat

Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

lövöldözés

Pisztollyal lőtte a gyanútlan sétálókat az ablakból a húszéves sofőr Hatvanban

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A közbiztonságot és a békés polgári együttélést nyers erővel sárba tipró utcai támadás részleteit tárta fel a Heves Vármegyei Főügyészség. A hatvani belvárosban lezajlott fegyveres lövöldözés elkövetőjét a hatóságok példás gyorsasággal, mindössze két nappal a cselekmény után bíróság elé állították, miután egy húszéves férfi szórakozásból, mozgó gépjárműből nyitott tüzet a járdán sétáló gyanútlan gyalogosokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésairsoftpisztolygumilövedékámokfutóhatvan

A Hatvan szívében megvalósított, súlyos riadalmat keltő éjszakai lövöldözés vádlottját a járási ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyorsított eljárásban állította a Hatvani Járásbíróság elé – írta a Heol.hu.

A nyílt utcán történt a lövöldözés
A nyílt utcán történt a lövöldözés
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Apja autójából nyitott tüzet a lövöldözés gyanúsítottja

A Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye szerint a bűncselekmény 2026 májusának végén, az esti órákban történt. A mindössze húszesztendős elkövető az édesapja személygépkocsiját magához véve, baráti társaságával kocsikázott Hatvan központjában. Amikor a helyi posta előtti útszakaszhoz értek, a fiatal férfi a jármű lehúzott ablakán keresztül,

célzott lövéseket adott le a járdán békésen sétáló gyalogosok irányába a nála lévő, gázzal működő, műanyag lövedékek kilövésére szolgáló airsoft fegyverrel. Az egyik céltalanul kilőtt lövedék egy arra járó gyanútlan állampolgár hasát találta el.

A gátlástalan fiatalember ahelyett, hogy felmérte volna tette súlyát, a gépkocsival továbbhaladt a városban és egy közeli kereszteződésben ismét tüzet nyitott a járókelőkre. Ebben a második hullámban egy másik vétlen férfi kezét érte találat. A meglőtt személyek a támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló, zúzódásos jellegű sérüléseket szenvedtek, ami a fizikai fájdalom mellett súlyos lelki megrázkódtatást is okozott, bár a két áldozat közül végül csak az egyikük élt a törvény adta magánindítvány jogával.

Felfüggesztett szabadságvesztés és jelentős pénzbüntetés az ámokfutó jutalma

A vádlott nyíltan kihívó, mélyen közösségellenes és erőszakos cselekménye teljes mértékben alkalmas volt arra, hogy a békés polgárokban komoly félelmet és riadalmat keltsen. A hatóságok az elszemtelenedett elkövetőt a bűncselekmény után negyvennyolc órával már a vádlottak padjára ültették. Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivő ügyésze azt a tájékoztatást adta az ügyről, hogy a Hatvani Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal teljes mértékben egyezően felfüggesztett szabadságvesztésre és jelentős pénzbüntetésre ítélte a fegyveres garázdát, világossá téve, hogy a magyar utcák nem válhatnak felelőtlen suhancok lőtereivé.

A közelmúltban arról is beszámoltunk, hogy nem várta meg egy száguldozó autós, hogy kisgyerekek átkeljenek az úton, hanem közéjük hajtott Sé egyik utcájában. A polgármester szerint már dolgoznak azon, hogy megtalálják az ámokfutó sofőrt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!