Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

luxusautó

Németországban körözött luxusautót foglaltak le a rendőrök a szerb határon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közúti ellenőrzés helyett egy alapos kockázatelemzés, valamint a határrendészek ébersége vezetett egy méregdrága jármű megtalálásához a déli határ közelében. Egy Németországban körözött luxusautó került elő egy tompai telephelyről, miután a hatóságok kiszúrták a gyanúsan parkoló sportkocsit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
luxusautóFerrari 458 Spidersportkocsirendőrséghatóság

Nem mindennapi fogással büszkélkedhetnek a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, miután a tompai közúti határátkelőhely közelében egy rendkívül értékes luxusautóra bukkantak – számolt be a Police.hu. A hatóságok munkatársainak június 26-án tűnt fel egy, az átkelő melletti telephelyen várakozó, feltűnő gépjármű.

A Tompánál lefoglalt luxusautó piaci értéke eléri a 100 millió forintot
A Tompánál lefoglalt luxusautó piaci értéke eléri a 100 millió forintot
Fotó: Police.hu

Luxusautót fogtak a határon

A gyanús jelenséget észlelve a határátkelőhely egyik alosztályvezetője és egy gépjármű-szakértő – alapos kockázatelemzést követően – úgy döntött, hogy közelebbről is ellenőrzi az érintett ingatlant és az ott parkoló járművet. Az egyenruhások megérzése helyesnek bizonyult: 

a vizsgálat alá vont tűzpiros Ferrari 458 Spider típusú luxusautóról az adatok lekérése után azonnal kiderült, hogy nem tiszta a múltja. A legalább 75-100 millió forint eszmei értéket képviselő olasz sportkocsit a német hatóságok már körözték, és hivatalból elrendelték a lefoglalását.

A tompai rendőrök a helyszínen intézkedtek a méregdrága jármű zár alá vételéről, amelyet végül a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai foglaltak le. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség büntetőeljárást indított, amelynek keretében jelenleg is vizsgálják a bűncselekmény pontos körülményeit, valamint azt, hogyan került a körözött luxusautó a magyar-szerb határ közvetlen közelébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!