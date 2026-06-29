Németországban körözött luxusautót foglaltak le a rendőrök a szerb határon

Nem mindennapi fogással büszkélkedhetnek a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, miután a tompai közúti határátkelőhely közelében egy rendkívül értékes luxusautóra bukkantak – számolt be a Police.hu. A hatóságok munkatársainak június 26-án tűnt fel egy, az átkelő melletti telephelyen várakozó, feltűnő gépjármű.

A Tompánál lefoglalt luxusautó piaci értéke eléri a 100 millió forintot

Fotó: Police.hu

Luxusautót fogtak a határon

A gyanús jelenséget észlelve a határátkelőhely egyik alosztályvezetője és egy gépjármű-szakértő – alapos kockázatelemzést követően – úgy döntött, hogy közelebbről is ellenőrzi az érintett ingatlant és az ott parkoló járművet. Az egyenruhások megérzése helyesnek bizonyult:

a vizsgálat alá vont tűzpiros Ferrari 458 Spider típusú luxusautóról az adatok lekérése után azonnal kiderült, hogy nem tiszta a múltja. A legalább 75-100 millió forint eszmei értéket képviselő olasz sportkocsit a német hatóságok már körözték, és hivatalból elrendelték a lefoglalását.

A tompai rendőrök a helyszínen intézkedtek a méregdrága jármű zár alá vételéről, amelyet végül a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai foglaltak le. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség büntetőeljárást indított, amelynek keretében jelenleg is vizsgálják a bűncselekmény pontos körülményeit, valamint azt, hogyan került a körözött luxusautó a magyar-szerb határ közvetlen közelébe.