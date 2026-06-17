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baleset

Tömegbaleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

1 órája
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Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja.
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balesetautópályam1

Az oldal azt írja, hogy négyes karambol az M1-esen, Bicske közelében. 

A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén, M1-es sztráda építkezés, M1essztráda, 2025
A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén - Illusztráció
Fotó: Magyar Építők/MKIF

Azt is írják, hogy az egyik járműbe beszorult két ember. 

Őket feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztrádát. 

Nagy dugó várható

Az Útinform azt írja, hogy több jármű ütközött össze Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es km-nél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad,  Budapest felé pedig csak a külső sávon. 
Emiatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható, ezért aki teheti kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. 

Erre az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség.

Szintén az M1-es autópályához kapcsolódó hír, hogy Hegyeshalom felé, a komáromi terelésnél karbantartási munkákat végeznek, ezért lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni. A terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki.

Az Origo június 15-én számolt be arról, hogy óriási baleset történt az M3-as autópályán.

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