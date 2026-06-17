Tömegbaleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Az oldal azt írja, hogy négyes karambol az M1-esen, Bicske közelében.
Azt is írják, hogy az egyik járműbe beszorult két ember.
Őket feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztrádát.
Nagy dugó várható
Az Útinform azt írja, hogy több jármű ütközött össze Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es km-nél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon.
Emiatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható, ezért aki teheti kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát.
Szintén az M1-es autópályához kapcsolódó hír, hogy Hegyeshalom felé, a komáromi terelésnél karbantartási munkákat végeznek, ezért lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni. A terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki.
Az Origo június 15-én számolt be arról, hogy óriási baleset történt az M3-as autópályán.
Erre az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség.