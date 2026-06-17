Tömegbaleset történt az M1-es autópályán, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Az oldal azt írja, hogy négyes karambol az M1-esen, Bicske közelében.

A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén - Illusztráció

Fotó: Magyar Építők/MKIF

Azt is írják, hogy az egyik járműbe beszorult két ember.

Őket feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztrádát.

Nagy dugó várható

Az Útinform azt írja, hogy több jármű ütközött össze Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es km-nél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon.

Emiatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható, ezért aki teheti kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát.

Szintén az M1-es autópályához kapcsolódó hír, hogy Hegyeshalom felé, a komáromi terelésnél karbantartási munkákat végeznek, ezért lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni. A terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki.

Az Origo június 15-én számolt be arról, hogy óriási baleset történt az M3-as autópályán.