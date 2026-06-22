Három baleset bénította meg az M1-est, egy nő életéért küzdöttek a mentők

Három óra leforgása alatt három baleset is történt hétfő reggel az M1-es autópályán. A legsúlyosabb ütközés Tata térségében, a 68-as kilométernél történt, ahol egy kamion és egy személyautó karambolozott. A baleset után egy sávot le kellett zárni, a helyszínre pedig a mentők is kivonultak.

Három baleset történt hétfő reggel az M1-es autópályán. A tatai ütközésnél egy 60 év körüli nőt újra kellett éleszteni, több sérültet kórházba vittek. (A kép illusztrációként szolgál: rajta a töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén, M1-es sztráda építkezés, M1essztráda, 2025)

Fotó: Magyar Építők/MKIF

Egy nőt életveszélyes állapotban vittek kórházba

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a tatai balesetnél több sérültet is elláttak. Egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A legsúlyosabb állapotban egy 60 év körüli nő volt, akit a mentők sikeresen újraélesztettek, majd életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Rövid idő alatt több baleset is megbénította az M1-est

A tatai ütközés után nem sokkal újabb baleset történt az M1-esen, a 37-es kilométernél, a főváros felé vezető oldalon, az átterelésben. Később, 7 óra 35 perckor Biatorbágy térségében is karambol történt: ott szintén egy kamion és egy személyautó ütközött össze.

A hétfő reggeli balesetek miatt több szakaszon torlódás és fennakadás alakult ki az autópályán, mely most (2026. június 22., délután 14 és 15 óra körül még mindig tart). Erről bővebben az Útinform oldalán.