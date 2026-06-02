Megbénult az M1-es, egyre hosszabb a dugó a teljes pályazár miatt

Lépésben haladó autók és egyre hosszabb kocsisorok alakultak ki Tatabánya térségében a keddi nap folyamán. Az M1-es autópályán történt baleset miatt teljes pályazárat rendeltek el, ami komoly fennakadást okoz az országhatár felé tartó forgalomban. A Kemma.hu számolt be a részletekről.

Hatalmas torlódás alakult ki az M1-es autópályán egy közúti baleset miatt

Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

M1-es baleset az 56-os kilométernél

Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, az 56-os kilométernél történt a baleset. A hatóságok a helyszínen teljes pályazárat rendeltek el, ezért a forgalom jelentős része feltorlódott.

Összeütközött egy kisbusz és egy autószállító tréler az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében, az 56. kilométernél. Utoléréses baleset történt, amelynél a tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanítja az egyik járművet. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalmi akadályra kell számítani

– áll az Útinform közleményében.

A torlódás már meghaladta a három kilométert, és folyamatosan növekszik.

Tatabánya-Óvárosnál lehet letérni

A közlekedők számára a Tatabánya-Óváros csomópontnál biztosítanak kerülési lehetőséget.

A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, még indulás előtt tájékozódjon a forgalmi helyzetről, mert a menetidő jelentősen megnövekedhet. A helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés. A fennakadás nemcsak az országhatár irányába tartókat érinti. Az Útinform szerint Bicske és Biatorbágy között erős forgalom és szakaszos lassulás alakult ki.

A személyautók az átterelt belső sávban egyelőre folyamatosan tudnak haladni, de itt is megnövekedett menetidőre kell számítani.

Tűzoltók és mentők dolgoznak a helyszínen

A tatabányai hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek, az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentők is érkeztek, ezért a forgalom helyreállítása várhatóan még időt vesz igénybe.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.

Pár napja sem úszta meg az M1-es

Hatalmas erejű ütközés történt szombat délután az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A Bicske térségében történt baleset helyszínén a hatóságok azonnal megállították a forgalmat, így a sztrádán utazóknak hosszas várakozásra kellett felkészülniük.