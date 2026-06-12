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Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

M1-es autópálya

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

22 perce
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A sztráda Hegyeshalom irányába vezető oldalán teljes pályás útlezárás van érvényben. Egymás után két halálos baleset is történt az M1-es autópályán.
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M1-es autópályahalálos balesetbalesetkisbuszkamionsztráda

Amint arról korábban beszámoltunk, brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Egy nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között több álló munkagépnek hajtott neki akkora erővel, hogy valósággal összetolta a monstrumokat. Az ütközés után azonnal felcsaptak a lángok: a kamion fülkéje másodpercek alatt kigyulladt, és a tűz gyorsan átterjedt a rakományára is. A Police.hu tájékoztatása szerint a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

nyolcan haltak meg két balesetben pénteken az M1-es autópályán
Összesen nyolcan haltak meg két balesetben pénteken az M1-es autópályán 
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

Földi pokol az M1-esen

Miközben a tűzoltók még a lángokkal harcoltak, alig két kilométerrel arrébb újabb tragikus baleset történt. 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz teljes gázzal rohant bele egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló nyerges vontató hátuljába. 

A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

 

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