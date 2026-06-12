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Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

M1-es autópálya

Nyolcan már meghaltak, két emberért még most is küzdenek az M1-es horrorbalesete után

53 perce
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Két ember életéért ezekben a percekben is küzdenek. Két, egymással összefüggő balesetben eddig összesen nyolcan vesztették életüket az M1-es autópályán, pénteken.
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M1-es autópályahalálos balesetbalesetkisbuszkamion

Amint megírtuk, péntek hajnalban brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében. A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy gyümölcsöt szállító kamion ütközött álló munkagépekkel, majd azonnal felcsaptak a lángok. A tehergépkocsi fülkéje másodpercek alatt kigyulladt, és a tűz gyorsan átterjedt a rakományára is, a sofőr a helyszínen életét vesztette.

két balesetben eddig nyolcan vesztették életüket az M1-es autópályán
A két balesetben eddig nyolcan vesztették életüket az M1-es autópályán 
Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

A halálos balesetet nem sokkal később egy újabb követte az M1-esen

Alig két kilométerrel arrébb egy, a kamionbaleset miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontató hátuljába rohant egy kisbusz. 

Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül. Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni”

– tájékoztatta a Borsot Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

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