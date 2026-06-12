Nyolcan már meghaltak, két emberért még most is küzdenek az M1-es horrorbalesete után

Amint megírtuk, péntek hajnalban brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében. A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy gyümölcsöt szállító kamion ütközött álló munkagépekkel, majd azonnal felcsaptak a lángok. A tehergépkocsi fülkéje másodpercek alatt kigyulladt, és a tűz gyorsan átterjedt a rakományára is, a sofőr a helyszínen életét vesztette.

A két balesetben eddig nyolcan vesztették életüket az M1-es autópályán

Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

A halálos balesetet nem sokkal később egy újabb követte az M1-esen

Alig két kilométerrel arrébb egy, a kamionbaleset miatt feltorlódott sorban álló nyerges vontató hátuljába rohant egy kisbusz.

Kilencen utaztak a járműben, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték őket a roncsok közül. Hét emberen már nem lehetett segíteni. Kettőt súlyos, életveszélyes állapotban átadtak a mentőknek. A sérülteket kórházba szállították. A rendőrség egyelőre nem tudta őket kihallgatni”

– tájékoztatta a Borsot Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.