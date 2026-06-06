Elfogták a homofób agresszorokat, miután egyikük besétált a rendőrségre

Amint azt az Origo is megírta, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. A felháborító eset február 15-én este történt, amikor két férfi az M3-as metrón utazva belekötött három utasba. A támadók a kiszemelt áldozatok nemi identitására tettek durva, sértő megjegyzéseket. A beszólásokból hangos szóváltás alakult ki, végül megrángatták az egyik utas haját. A két dühöngő férfi csak akkor vett vissza fenyegető magatartásából és menekült el a helyszínről, amikor a megrémült utasok elővették a telefonjaikat, és tárcsázni kezdték a 112-es segélyhívót.

Durván beleszálltak az utasokba az M3-as metrón Fotó: illusztráció Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az M3-as metró biztonsági kamerája rögzítette az atrocitást

A budapesti rendőrök a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében országos körözési felhívást tettek közzé, bemutatva a róluk készült felvételeket.

A Police.hu most arról ír, hogy az egyik elkövető a nyilvánosság erejétől megrettenve önként besétált a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A feltételezett támadó azt ugyan elismerte, hogy ő látható a rendőrség által megosztott felvételeken, a bűncselekmény elkövetését azonban már tagadta.

A BRFK Bűnügyi Főosztályának nyomozói a 28 éves B. Attilát közösség tagja elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőröknek sikerült azonosítaniuk a férfi társát, a 27 éves C. Bencét is, akit szintén előállítottak és kihallgattak. A bűncselekmény elkövetését egyikük sem ismerte el.

A nyomozók a kihallgatások után azonnal kutatást tartottak mindkét férfi lakóhelyén, ahol lefoglalták az elkövetéskor viselt ruházatukat, ami döntő bizonyítékként szolgálhat az eljárás során. Az ügyben a BRFK tovább folytatja a vizsgálatot.

Ágyneműtartóba bújt a top 50-es körözött bűnöző

A BRFK újabb csapást mért a fővárosban bujkáló bűnözőkre. A nagyszabású razzia során közel kétszáz embert kerítettek kézre, köztük az ország egyik legkeresettebb elkövetőjét, aki abszurd módon próbált elrejtőzni a rendőrök elől.

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