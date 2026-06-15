Szörnyű látvány fogadta a tűzoltókat: lángtengerben állt egy autó az M7-esen – fotók

A lángok már messziről bevilágították a hajnali sötétséget. Az M7-es autótűz helyszínére érkező tűzoltókat sokkoló látvány fogadta: a leállósávban álló járművet teljes egészében elborította a tűz – számolt be a Feol.hu a tűzesetről.

Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán Fotó: Polgárdi ÖTP

Az M7-es autótűz során teljes terjedelmében égett a jármű

A riasztás az M7-es autópályáról érkezett a hajnali órákban. A Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság által közzétett felvételeken jól látható, hogy a lángok szinte teljesen felemésztették a személyautót. A tűz olyan intenzív volt, hogy a járművet pillanatok alatt lángtenger borította be. A helyszínre érkező egységek azonnal megkezdték az oltást.

Rendőrök és katonai rendészek is segítettek

A tűzoltók kiérkezéséig a helyszínen lévő rendőrök és az arra közlekedő katonai rendészek sem maradtak tétlenek. Porral oltó készülékekkel próbálták megfékezni a lángokat, amivel sikerült lassítani a tűz terjedését. Ennek köszönhetően a tűzoltók megérkezéséig sem maradt teljesen kontroll nélkül a helyzet.

A kigyulladt autóban egy ember utazott. A sofőr azonban időben el tudta hagyni a járművet, így a tűzesetben személyi sérülés nem történt. A gyors reakció valószínűleg kulcsszerepet játszott abban, hogy a történet nem végződött tragédiával.

Vizsgálják a tűz keletkezésének okát

A szakemberek jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tüzet. A gépkocsi kigyulladásának pontos oka egyelőre nem ismert. A tűzeset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók, miközben a közzétett fotók jól mutatják, milyen pusztítást képes okozni néhány perc alatt egy lángra kapó autó. A baleset helyszínén készült képeket ide kattintva tudja megtekinteni.