Itt a felhőszakadás első áldozata: irányíthatatlanná vált az autó az M7-esen

A szalagkorlátnak ütközött és a vízelvezető árokban állt meg egy gépkocsi szerda délután az M7-esen, a 202. kilométerszelvénynél. A szerencsétlenség Nagyrécse térségében történt, a főváros felé vezető irányban – adta hírül a Zaol.hu, amely képgalériát is közzétett a helyszínről.

Balesetet szenvedett egy Renault márkájú gépkocsi az M7-esen, megvan a szerdai nagy esőzések első áldozata

Fotó: Szakony Attila

Baleset az M7-esen: megvan a felhőszakadás első áldozata

Az eset körülményeiről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki jelzést a VÉSZ applikáción keresztül. Mint írták, a helyszínre a nagykanizsai hivatásos tűzoltók mentek ki. A járműben ketten utaztak, a sérültek állapotáról egyelőre nincs bővebb információ. Az azonban biztos, hogy a szerencsétlenség miatt a közlekedőknek torlódásra kell számítania.

A helyszíni információk szerint a Renault márkájú, hazai rendszámú gépkocsi az országot elmosó felhőszakadás miatt nedvessé vált úton csúszott meg. A jármű először a bal oldali szalagkorlátnak csapódott, majd a vízelvezető árokban állt meg.

A nap során egy másik, jóval drámaibb balesetről is hírt adtunk: egy fiatal rendőr halt meg szolgálatteljesítés közben szerdán.