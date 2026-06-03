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m7 es

Itt a felhőszakadás első áldozata: irányíthatatlanná vált az autó az M7-esen

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Brutális ütközés történt délután Nagyrécse térségében. Az M7-esen történt balesetben ketten sérültek meg. Ők lehetnek a szerdai, országos felhőszakadás első áldozatai, gépkocsijuk ugyanis csúszós útviszonyok miatt sodródott ki az autópályáról.
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m7 esfelhőszakadásáldozatazala vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnagyrécsegépkocsibaleset

A szalagkorlátnak ütközött és a vízelvezető árokban állt meg egy gépkocsi szerda délután az M7-esen, a 202. kilométerszelvénynél. A szerencsétlenség Nagyrécse térségében történt, a főváros felé vezető irányban – adta hírül a Zaol.hu, amely képgalériát is közzétett a helyszínről.

Balesetet szenvedett egy Renault márkájú gépkocsi az M7-esen, megvan a szerdai nagy esőzések első áldozata
Balesetet szenvedett egy Renault márkájú gépkocsi az M7-esen, megvan a szerdai nagy esőzések első áldozata
Fotó: Szakony Attila

Baleset az M7-esen: megvan a felhőszakadás első áldozata

Az eset körülményeiről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki jelzést a VÉSZ applikáción keresztül. Mint írták, a helyszínre a nagykanizsai hivatásos tűzoltók mentek ki. A járműben ketten utaztak, a sérültek állapotáról egyelőre nincs bővebb információ. Az azonban biztos, hogy a szerencsétlenség miatt a közlekedőknek torlódásra kell számítania. 

A helyszíni információk szerint a Renault márkájú, hazai rendszámú gépkocsi az országot elmosó felhőszakadás miatt nedvessé vált úton csúszott meg. A jármű először a bal oldali szalagkorlátnak csapódott, majd a vízelvezető árokban állt meg.

A nap során egy másik, jóval drámaibb balesetről is hírt adtunk: egy fiatal rendőr halt meg szolgálatteljesítés közben szerdán.

 

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