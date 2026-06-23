Éttermeknek szánták őket: 500 élő és 80 fagyasztott macskát találtak a rendőrök

A vietnámi Ho Si Minh-városban 500 élő és 80 fagyasztott házi macskát foglaltak le a nyomozók egy összehangolt akcióban, amelyet három napon át tartó hajnali megfigyelés előzött meg. A bűnbanda vendéglátóhelyek számára fogta be a cicákat – írja a Police.

Felszámolták a macskahúsmaffiát

Fotó: police.hu

A 102 milliós délkelet-ázsiai országban

sokan úgy tartják, hogy a macskahús – vagy ahogy gyakran nevezik, a „kis tigris” húsa – szerencsét hoz és erősíti az immunrendszert, ezért továbbra is szerepel egyes éttermek étlapjain.

Bár állatvédő szervezetek régóta tiltakoznak a gyakorlat ellen, a Vietnámi Szocialista Köztársaság törvényhozói egyelőre nem szigorították a szabályozást, miközben a feketepiac továbbra is virágzik.

Házi kedvencekre vadászott a banda

A Ho Si Minh-i rendőrséghez az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezett eltűnt vagy feltételezhetően ellopott macskákról, ezért külön nyomozócsoport alakult. A hatóságok végül egy parkolóban csaptak le a bandára, kilenc embert vettek őrizetbe. A lefoglalt furgonokban 400 élő és 80 fagyasztott macskát találtak, más helyszíneken pedig további száz élő állatot.

A rendőrség szerint a bűnszervezet három éve specializálódott házi macskák befogására, és hajnalban, csalis csapdákkal fogta be a szabadon kóborló állatokat.

A Humane World for Animals állatvédő szervezet szerint az 500 megmentett macskából 40 már visszakerült gazdájához, a többit menhelyeken helyezték el, és továbbra is keresik tulajdonosaikat. A vietnámi rendőrség arra kérte a macskatartókat, hogy éjszakára tartsák bent kedvenceiket, vagy gondoskodjanak arról, hogy ne tudjanak kijutni az utcára, emellett biztonsági kamerák felszerelését is javasolják.

Korábban az Egyesült Államokban is nagyszabású állatmentésre volt szükség: egy pennsylvaniai ingatlanon 78 macskát és kölyköt találtak borzalmas körülmények között, a mentőcsapatok szerint az eset a legmegrázóbbak közé tartozott.