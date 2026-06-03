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Magyar Péter hazudik – nem kertelt Orbán Viktor sajtófőnöke

Magyar Péter

Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az újonnan megválasztott miniszterelnök május 15-én kordont bontott a Karmelita kolostornál, mondván, az elszeparálja az épületet a magyar emberektől. A korábbi kormány azonban világosan elmondta, hogy a szomszédban zajló építkezés miatt kellett felhúzni az eszközöket. Úgy tűnik, Magyar Péter akciója most áldozatot szedett: a Színház utcában egy turista fejére esett egy racsnis dugóskulcs.
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Magyar Péterszínház utcaturistabalesetszerszámkarmelita kolostoreszköztragédia

Május 15-én Magyar Péter a kamerák kereszttüzében ment Orbán Viktor korábbi kormányfő munkahelyéül szolgáló, a budai Várban található Karmelita kolostorhoz, majd látványosan elbontotta az ott található kordonokat. A korábbi kormányzat többször is világosan elmondta, hogy az eszközöket azért húzták fel a Színház utca bejáratánál, mivel a szomszédban építkezés folyik. Magyar Péter ezzel nem értett egyet, szerinte a kordonok azért álltak ott, hogy „a magyar embereket elzárják” az épülettől. Szerdán aztán ebből a politikai performanszból lett tragédia.

Tragédia lett a vége Magyar Péter kordonbontásának
Tragédia lett a vége Magyar Péter kordonbontásának
Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter akciója miatt megsérült egy német turista

Az esetről Gulyás Virág politikai influenszer posztolt először. 

Ma a Karmelitánál egy német turista fejére esett valami az építkezési területen”

– írta, hozzátéve: 

Azon a területen, ahonnan pár hete nagy csinnadrattával bontották el a kordonokat. Mindez persze nem változtat azon a tényen, hogy a terület akkor is és most is építési terület volt.”

A történtek kapcsán a Blikk kérdést küldött a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, amely megerősítette, hogy valóban megtörtént az eset.

50 év körüli férfi az áldozat

A rendőrség azt írta:

2026. június 3-án 12 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy az I. kerület Színház utcában zajló építkezésen egy állványzatról egy szerszám egy járókelő fejére esett. A sérült férfit a mentők kórházba vitték. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást.

Az Országos Mentőszolgálat szerint

a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba.

A portál szerint egy krova kulcs, vagyis racsnis dugókulcs esett a járókelő fejére. Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora volt eszköz, azokból ugyanis a kisebbektől az egészen méretesig több nagyságú létezik.

Úgy tudni, a kordont a Magyar Péter kérése alapján Pósfai Gábor belügyminiszter szüntette meg.

 

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