Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

Május 15-én Magyar Péter a kamerák kereszttüzében ment Orbán Viktor korábbi kormányfő munkahelyéül szolgáló, a budai Várban található Karmelita kolostorhoz, majd látványosan elbontotta az ott található kordonokat. A korábbi kormányzat többször is világosan elmondta, hogy az eszközöket azért húzták fel a Színház utca bejáratánál, mivel a szomszédban építkezés folyik. Magyar Péter ezzel nem értett egyet, szerinte a kordonok azért álltak ott, hogy „a magyar embereket elzárják” az épülettől. Szerdán aztán ebből a politikai performanszból lett tragédia.

Tragédia lett a vége Magyar Péter kordonbontásának

Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter akciója miatt megsérült egy német turista

Az esetről Gulyás Virág politikai influenszer posztolt először.

Ma a Karmelitánál egy német turista fejére esett valami az építkezési területen”

– írta, hozzátéve:

Azon a területen, ahonnan pár hete nagy csinnadrattával bontották el a kordonokat. Mindez persze nem változtat azon a tényen, hogy a terület akkor is és most is építési terület volt.”

A történtek kapcsán a Blikk kérdést küldött a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, amely megerősítette, hogy valóban megtörtént az eset.

50 év körüli férfi az áldozat

A rendőrség azt írta:

2026. június 3-án 12 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy az I. kerület Színház utcában zajló építkezésen egy állványzatról egy szerszám egy járókelő fejére esett. A sérült férfit a mentők kórházba vitték. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást.

Az Országos Mentőszolgálat szerint

a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba.

A portál szerint egy krova kulcs, vagyis racsnis dugókulcs esett a járókelő fejére. Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora volt eszköz, azokból ugyanis a kisebbektől az egészen méretesig több nagyságú létezik.

Úgy tudni, a kordont a Magyar Péter kérése alapján Pósfai Gábor belügyminiszter szüntette meg.