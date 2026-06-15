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mária - szobor

Harmadszor is lefejezték Szűz Máriát Dunavecsén

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Megdöbbentő és nehezen érthető vandalizmus borzolja a kedélyeket egy Bács-Kiskun vármegyei településen, ahol egy vallási jelképet vettek újra célba. Az elkövető brutális módszerrel pusztította el az alkotást, a helyi lakosokat pedig mélyen felháborította, hogy a szent helyként tisztelt Mária-szobor nem maradhatott épségben.
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mária - szobormáriadunavecseszoborkörforgalomrongálás

Szombat reggel ismét megrongálták a Dunavecse határában álló Medjugorjei Szűzanya-alkotást, amelyet alig néhány év leforgása alatt immár harmadszor fejeztek le. A kunszentmiklósi rendőrök az adatgyűjtést követően órákon belül elfogták a tettest, így a szerencsétlenül járt Mária-szobor újbóli elpusztítása miatt egy helyi férfi ellen indult büntetőeljárás – írta a Baon.hu.

Úgy áll a körforgalom közepén a Mária-szobor mint egy szellem
Úgy áll a körforgalom közepén a Mária-szobor, mint egy szellem
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Kapával támadtak a védtelen alkotásra: a Mária-szobor szomorú története

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. június 13-án érkezett a bejelentés, miszerint az 513-as főút körforgalmában elhelyezett vallási jelképet valaki súlyosan megrongálta. A nyomozók gyors és hatékony munkájának köszönhetően hamar eljutottak egy helybéli férfihoz. A gyanúsítottnál tartott házkutatás során a férfi megtört, és beismerte, hogy dühében egy kapával verte szét és fejezte le a szobrot.

Mária-szobor
Harmadszorra se lett nyugta a szobornak
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

A pusztítás és az összefogás különös körforgása

A dunavecsei alkotás kálváriája nem új keletű, a helyiek hite és tenni akarása azonban eddig minden romboláson felülkerekedett.

  • Az első csapás (2023. május): A Dunavecsei Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére felállított első szobrot mindössze tíz nappal a kihelyezése után egy ismeretlen tettes a felismerhetetlenségig szétverte.
  • A második támadás (2023. december): A helyi közösség összefogott, és új szobrot állított, amelyet 2024. január 1-jén szenteltek volna fel. Szilveszter virradójára azonban ezt is lefejezték. Az akkori elkövetőt, egy román állampolgárt gyorsan elfogták; ő azzal védekezett, hogy a feleségével való veszekedés miatt érzett dühét vezette le a szentképen.
  • A harmadik felvonás: A sorozatos csapások után közadakozásból, valamint egy Bécsben élő magyar házaspár nagylelkű adományából pünkösdvasárnap harmadszor is felszentelték a Medjugorjei Szűzanyát.

A helyiek bíznak benne, hogy a mostani rendőri intézkedés és a büntetőeljárás végre véget vet a dunavecsei körforgalmat kísértő értelmetlen rombolássorozatnak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy csepeli igazoltatás elől elmenekülő férfi szombat délutáni ámokfutása nagy autósüldözésbe torkollott, amelynek végén az egyenruhások alaposan elverték az elfogott sofőrt.

 

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