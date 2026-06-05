Nem fogja elhinni, mi történt a Mazsihisznél

Néhány héttel ezelőtt levélben értesült a Mazsihisz vezetősége arról, hogy az egyik korábbi dolgozójuk szerint abúzus érte a szervezetnél, amit két kollégájától kellett elszenvednie. Az érintett nő, akit a kérésére Klárának neveznek a cikkben, a Blikknek beszélt részletesen arról, mi történt vele.
Amikor megtettem a bejelentést, azt jeleztem a Mazsihisz vezetőségének, hogy szexuális abúzus ért, és szeretném, ha kivizsgálnák az ügyet"
– kezdte a nő, aki ezenfelül még azt is jelezte, hogy szerinte szükség lenne egy etikai kódexre, valamint egy olyan felületre, ahol a sorstársai jelezhetnék az őket ért zaklatásokat. Ugyanis tudomása szerint nincs egyedül azzal, ami vele történt. Ezt mondta:
Az egyik férfikollégám eleinte viszonylag visszafogottan kezdett közeledni hozzám. Aztán odáig jutott, hogy randira hívott, én azonban visszautasítottam. A helyzet ekkor fajult el igazán."
Klára szerint a férfi nem tudta elfogadni, hogy visszautasította. Miután világossá tette számára, hogy kellemetlennek érzi az intim közeledését, a korábbi udvarlás helyét ellenséges viselkedés vette át.
A nő állítása szerint előfordult, hogy a férfi a karjánál fogva rángatta, és fenyegető hangnemben figyelmeztette, hogy jobban teszi, ha vigyáz magára.
Klárát ez különösen megijesztette, mert tudomása szerint a férfi a munkája miatt fegyvert is tarthat magánál, vagyis ő az, akit később biztonsági őrnek nevezett a szövetség. Hosszas mérlegelés után végül úgy döntött, a Mazsihisznél jelzi a történteket, és azt kérte, hogy vizsgálóbizottság tárja fel az ügyet.
Több kolléganőtől is eljutottak hozzám olyan jelzések, amik szerint nem én voltam az egyetlen áldozat. Hallottam történeteket, amik arról szóltak, hogy az úgynevezett 'betérők', vagyis a zsidó hitre áttérők kiszolgáltatottságát, tanácstalanságát is kihasználták. A legtöbben azonban nem mernek kiállni a történetükkel még a vezetők elé sem."
– magyarázta Klára, aki szerint többen inkább hallgattak a velük történtekről, az ő bejelentése után felálló vizsgálóbizottság végül három nőt is meghallgatott a zaklatási ügyben. Az eljárás lezárása után a Mazsihisz megvált a két megnevezett dolgozójától: egy biztonsági őrtől és egy tanártól.
Reagált a Mazsihisz
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől azt a választ kapta a Blikk a megkeresésükre, hogy az ügy hivatalosan 2026 áprilisában jutott el hozzájuk, ekkor kapták meg az érintett volt munkavállaló bejelentését.
Leszögezzük, hogy a Mazsihisznél mindenki jogosan várja el, hogy tiszteletben tartsák a személyes terét és komfortérzetét. Tolakodó, zavaró és zaklató viselkedéssel szembeni zéró toleranciát mutatunk. Szervezetünkhöz egy bejelentés érkezett, amelyik nem szexuális visszaélésről, hanem az emberi méltóságot bántó, határsértő viselkedésmintákról szólt. A bejelentést egy egykori munkavállalónk tette hosszabb idővel munkaviszonyának megszűnését követően"
– írta a szervezet, amely szerint az ügy kivizsgálása lezárult, és annak munkaügyi következményei is lettek, mindkét embert kirúgták. Külön hangsúlyozták, hogy a történtekben vallási vezető nem volt érintett.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.