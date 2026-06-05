Nem fogja elhinni, mi történt a Mazsihisznél

Néhány héttel ezelőtt levélben értesült a Mazsihisz vezetősége arról, hogy az egyik korábbi dolgozójuk szerint abúzus érte a szervezetnél, amit két kollégájától kellett elszenvednie. Az érintett nő, akit a kérésére Klárának neveznek a cikkben, a Blikknek beszélt részletesen arról, mi történt vele.

Két férfit kirúgtak a Mazsihisznél, mert a gyanú szerint zaklattak egy nőt (illusztráció)

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Amikor megtettem a bejelentést, azt jeleztem a Mazsihisz vezetőségének, hogy szexuális abúzus ért, és szeretném, ha kivizsgálnák az ügyet"

– kezdte a nő, aki ezenfelül még azt is jelezte, hogy szerinte szükség lenne egy etikai kódexre, valamint egy olyan felületre, ahol a sorstársai jelezhetnék az őket ért zaklatásokat. Ugyanis tudomása szerint nincs egyedül azzal, ami vele történt. Ezt mondta:

Az egyik férfikollégám eleinte viszonylag visszafogottan kezdett közeledni hozzám. Aztán odáig jutott, hogy randira hívott, én azonban visszautasítottam. A helyzet ekkor fajult el igazán."

Klára szerint a férfi nem tudta elfogadni, hogy visszautasította. Miután világossá tette számára, hogy kellemetlennek érzi az intim közeledését, a korábbi udvarlás helyét ellenséges viselkedés vette át.

A nő állítása szerint előfordult, hogy a férfi a karjánál fogva rángatta, és fenyegető hangnemben figyelmeztette, hogy jobban teszi, ha vigyáz magára.

Klárát ez különösen megijesztette, mert tudomása szerint a férfi a munkája miatt fegyvert is tarthat magánál, vagyis ő az, akit később biztonsági őrnek nevezett a szövetség. Hosszas mérlegelés után végül úgy döntött, a Mazsihisznél jelzi a történteket, és azt kérte, hogy vizsgálóbizottság tárja fel az ügyet.

Több kolléganőtől is eljutottak hozzám olyan jelzések, amik szerint nem én voltam az egyetlen áldozat. Hallottam történeteket, amik arról szóltak, hogy az úgynevezett 'betérők', vagyis a zsidó hitre áttérők kiszolgáltatottságát, tanácstalanságát is kihasználták. A legtöbben azonban nem mernek kiállni a történetükkel még a vezetők elé sem."

– magyarázta Klára, aki szerint többen inkább hallgattak a velük történtekről, az ő bejelentése után felálló vizsgálóbizottság végül három nőt is meghallgatott a zaklatási ügyben. Az eljárás lezárása után a Mazsihisz megvált a két megnevezett dolgozójától: egy biztonsági őrtől és egy tanártól.