Forró olajjal öntötték arcon a McDonald's egyik műszakvezetőjét

A hatóságok tájékoztatása szerint a 20 éves Jacob Smith éppen a napi bevételt készült megszámolni az egyik helyi McDonald's gyorsétterem irodájában, amikor munkatársa brutálisan leforrázta. Bár az áldozat a mentők kiérkezésekor még a tudatánál volt, a elszenvedett sérülései rendkívül súlyosak: testfelületének mintegy 22 százalékán keletkeztek mély, másodfokú égések az arcán, a nyakán, a karján és a hátán. A feltételezett elkövetőt, a 23 éves Jalani Bluettet a rendőrség rövid időn belül elfogta és halálos támadás, valamint súlyos testi sértés miatt emeltek vádat ellene. Az áldozatról készült fotók a People.com eredeti cikkében tekinthetők meg. Vigyázat, a képek felkavaróak!

Forró olajjal öntötték le a McDonald's műszakvezetőjét

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Intenzív osztályon ápolják a McDonald’s dolgozóját

A fiú édesanyja, Amber Smith a KCRA televíziónak elmondta, hogy gyermeke elviselhetetlen fájdalmakkal küzd, amelyeket kizárólag az intenzív osztályon tudnak csillapítani, a mély sebek miatt pedig a héten bőrátültetés vár rá.

Azt akarom, hogy igazságot szolgáltassanak és a támadó letöltse a büntetését azért, amit a fiammal tett”

– nyilatkozta az elszánt anya. A gyanúsítottat jelenleg a Sutter megyei fogdában tartják fogva, miközben a család online adománygyűjtést indított Jacob felépülésének támogatására.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy zalakarosi szálloda alagsorában keletkezett pusztító füst miatt több száz vendégnek és dolgozónak kellett az utcára menekülnie a hajnali riasztás után.