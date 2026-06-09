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Forró olajjal öntötték arcon a McDonald's egyik műszakvezetőjét

1 órája
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Brutális támadás rázta meg Észak-Kaliforniát, miután forró olajjal öntöttek le egy fiatal műszakvezetőt a munkahelyén. A borzalmas incidens egy helyi McDonald’s étteremben történt, ahol az elkövető egy elszámolási vitát követően, lesből támadt rá gyanútlan kollégájára.
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A hatóságok tájékoztatása szerint a 20 éves Jacob Smith éppen a napi bevételt készült megszámolni az egyik helyi McDonald's gyorsétterem irodájában, amikor munkatársa brutálisan leforrázta. Bár az áldozat a mentők kiérkezésekor még a tudatánál volt, a elszenvedett sérülései rendkívül súlyosak: testfelületének mintegy 22 százalékán keletkeztek mély, másodfokú égések az arcán, a nyakán, a karján és a hátán. A feltételezett elkövetőt, a 23 éves Jalani Bluettet a rendőrség rövid időn belül elfogta és halálos támadás, valamint súlyos testi sértés miatt emeltek vádat ellene. Az áldozatról készült fotók a People.com eredeti cikkében tekinthetők meg. Vigyázat, a képek felkavaróak!

The McDonald's fast food restaurant logo sign is seen in Krakow, Poland, on November 28, 2025. The American chain fast-food eatery signboard displays the brand logotype with the golden arches M emblem. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Forró olajjal öntötték le a McDonald's műszakvezetőjét
Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Intenzív osztályon ápolják a McDonald’s dolgozóját

A fiú édesanyja, Amber Smith a KCRA televíziónak elmondta, hogy gyermeke elviselhetetlen fájdalmakkal küzd, amelyeket kizárólag az intenzív osztályon tudnak csillapítani, a mély sebek miatt pedig a héten bőrátültetés vár rá.

Azt akarom, hogy igazságot szolgáltassanak és a támadó letöltse a büntetését azért, amit a fiammal tett”

– nyilatkozta az elszánt anya. A gyanúsítottat jelenleg a Sutter megyei fogdában tartják fogva, miközben a család online adománygyűjtést indított Jacob felépülésének támogatására.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy zalakarosi szálloda alagsorában keletkezett pusztító füst miatt több száz vendégnek és dolgozónak kellett az utcára menekülnie a hajnali riasztás után.

 

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