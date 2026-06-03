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medve

Eldőlt a sorsa a medvének, amely egy erdélyi hotelben randalírozott – videó

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Az elmúlt hetekben egy 400 kilós hím medve okozott többször is riadalmat Brassópojánán. Az állat bejárt a településre, ám a vesztét az okozta, hogy egy alkalommal egy hotelben is tiszteletét tette. Végül a városvezetés a medve kilövése mellett döntött.
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medvebrassómaszolbrassópojánszálloda

A dél-kelet erdélyi Brassópojánát hetek óta rettegésben tartotta egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím medve. Az állat többször is besétált a településre, és egy alkalommal egy szálloda épületében is besétált, ahol ajtókat is ki tudott nyitni – adta hírül a Borsonline.hu.

Medve egy szállodában Brassópojánán 2026. május 22-én. Igen, azt az ajtót simán kinyitotta
Medve egy szállodában Brassópojánán 2026. május 22-én. Igen, azt az ajtót simán kinyitotta
Fotó: Facebook / Brașov Știri

Veszélyes medve a faluban

Szerdán érkezett a hír, hogy az állatot végül kilőtték. A helyi városvezetés azért döntött a drasztikus intézkedés mellett, mert az állat többször visszatért és már veszélyt jelentett a turistákra, valamint a helyiekre is.

Brassópojánán az utóbbi időben egyre több a medve, a sípályák környékén, az üdülőtelepen és a Brassó felé vezető utakon is többször észleltek egyedül kóborló és csoportosan közlekedő példányokat is.

 

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