Eldőlt a sorsa a medvének, amely egy erdélyi hotelben randalírozott – videó

A dél-kelet erdélyi Brassópojánát hetek óta rettegésben tartotta egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím medve. Az állat többször is besétált a településre, és egy alkalommal egy szálloda épületében is besétált, ahol ajtókat is ki tudott nyitni – adta hírül a Borsonline.hu.

Medve egy szállodában Brassópojánán 2026. május 22-én. Igen, azt az ajtót simán kinyitotta

Fotó: Facebook / Brașov Știri

Veszélyes medve a faluban

Szerdán érkezett a hír, hogy az állatot végül kilőtték. A helyi városvezetés azért döntött a drasztikus intézkedés mellett, mert az állat többször visszatért és már veszélyt jelentett a turistákra, valamint a helyiekre is.

Brassópojánán az utóbbi időben egyre több a medve, a sípályák környékén, az üdülőtelepen és a Brassó felé vezető utakon is többször észleltek egyedül kóborló és csoportosan közlekedő példányokat is.