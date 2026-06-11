Nem sokkal este tíz óra előtt érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy egy medve jelent meg a romániai székelyvarsági központi temető közelében, egy gazda birtokán. A ragadozót feltehetően a villanypásztor mögött legelő lovak és a velük lévő csikó csalogatta oda. A megriadt állatok menekülés közben átszakították a kerítést, a csikó viszont lemaradt tőlük. A lovak visszafordultak, és megpróbálták megvédeni a kicsinyüket. A gazda közben maga is igyekezett elzavarni a medvét, de nem sikerült távozásra bírnia – számolt be róla a Székelyhon.
Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton”
– idézte fel első gondolatát Pál Lajos, Székelyvarság polgármestere, amikor a vasárnap esti medveriasztás részleteiről kérdezték.
A segélyhívás után a jogszabályban meghatározott bizottság tagjai és a vadászok is a helyszínre érkeztek. Először riasztólövésekkel igyekeztek visszaterelni az állatot az erdőbe.
A körülbelül négyéves medve egy időre eltűnt a fák között, majd váratlanul előugrott a sűrűből, két lábra emelkedett, és a jelenlévők felé rohant.
Nem volt mit tenni, vagy ők halnak meg, vagy a medve
Pál Lajos ekkor elrendelte a veszélyessé vált állat kilövését, amelyet az egyik vadász hajtott végre.
Annyira remegett a kezem és a lábam a jegyzőkönyv megírásakor, hogy alig tudtam írni”
– mondta a polgármester.
A településen már korábban is találkoztak ezzel a fenevaddal. Az állat rendszeresen bejárt a lakott területre élelem után kutatva, udvari sütőket borított fel, és kacsákat is elpusztított. A polgármester szerint a ragadozó a gyerekekre is veszélyt jelentett.
A székely gyerek bizony nem ijed meg egy medvétől
Nemrégiben az iskola igazgatónője hívott fel, hogy ez a medve kiugrott a hazafelé sétáló gyerekek elé. Szerencsére akkor nem történt baj, hiszen a gyerekek higgadtak maradtak és végül kerülőúton tértek haza. Hasonló eset az is, amikor a tavaszi szemétszedésen részvevő tanulók látták az egyedet a település központjának közelében”
– részletezte Pál Lajos.
A helyiek számára már szinte mindennapossá vált a medvék felbukkanása, ezért sokszor nem is értesítik a hatóságokat, hanem maguk próbálják elkergetni az állatokat. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy veszélyes helyzetben elengedhetetlen a szakemberek beavatkozása.
Ha Romániában lakott területen medvét lát, vagy veszélyben érzi magát, hívja a 112-t!
A kilőtt állatot képeken is megnézheti, ha ide kattint!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.