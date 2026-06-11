Nem sokkal este tíz óra előtt érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy egy medve jelent meg a romániai székelyvarsági központi temető közelében, egy gazda birtokán. A ragadozót feltehetően a villanypásztor mögött legelő lovak és a velük lévő csikó csalogatta oda. A megriadt állatok menekülés közben átszakították a kerítést, a csikó viszont lemaradt tőlük. A lovak visszafordultak, és megpróbálták megvédeni a kicsinyüket. A gazda közben maga is igyekezett elzavarni a medvét, de nem sikerült távozásra bírnia – számolt be róla a Székelyhon.

Gumicsizmában futott a medve elől a polgármester (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton”

– idézte fel első gondolatát Pál Lajos, Székelyvarság polgármestere, amikor a vasárnap esti medveriasztás részleteiről kérdezték.

A segélyhívás után a jogszabályban meghatározott bizottság tagjai és a vadászok is a helyszínre érkeztek. Először riasztólövésekkel igyekeztek visszaterelni az állatot az erdőbe.

A körülbelül négyéves medve egy időre eltűnt a fák között, majd váratlanul előugrott a sűrűből, két lábra emelkedett, és a jelenlévők felé rohant.

Nem volt mit tenni, vagy ők halnak meg, vagy a medve

Pál Lajos ekkor elrendelte a veszélyessé vált állat kilövését, amelyet az egyik vadász hajtott végre.

Annyira remegett a kezem és a lábam a jegyzőkönyv megírásakor, hogy alig tudtam írni”

– mondta a polgármester.

A településen már korábban is találkoztak ezzel a fenevaddal. Az állat rendszeresen bejárt a lakott területre élelem után kutatva, udvari sütőket borított fel, és kacsákat is elpusztított. A polgármester szerint a ragadozó a gyerekekre is veszélyt jelentett.

A székely gyerek bizony nem ijed meg egy medvétől

Nemrégiben az iskola igazgatónője hívott fel, hogy ez a medve kiugrott a hazafelé sétáló gyerekek elé. Szerencsére akkor nem történt baj, hiszen a gyerekek higgadtak maradtak és végül kerülőúton tértek haza. Hasonló eset az is, amikor a tavaszi szemétszedésen részvevő tanulók látták az egyedet a település központjának közelében”

– részletezte Pál Lajos.