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medve

Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton

1 órája
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Félelmetes jelenetek játszódtak le vasárnap este Székelyvarságon, miután egy vadállat bejutott egy helyi gazda villanypásztorral védett legelőjére. A medve előbb egy csikót szemelt ki magának, majd az elriasztására érkező vadászokra is rátámadt. A ragadozót riasztólövésekkel próbálták visszaterelni az erdőbe, amikor megfordult, és az emberek felé rohant.
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medvegazdaromániábanáldozatsegítő központbanszékelyhonszékelyvarságpál lajosragadozópolgármestergyerek

Nem sokkal este tíz óra előtt érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy egy medve jelent meg a romániai székelyvarsági központi temető közelében, egy gazda birtokán. A ragadozót feltehetően a villanypásztor mögött legelő lovak és a velük lévő csikó csalogatta oda. A megriadt állatok menekülés közben átszakították a kerítést, a csikó viszont lemaradt tőlük. A lovak visszafordultak, és megpróbálták megvédeni a kicsinyüket. A gazda közben maga is igyekezett elzavarni a medvét, de nem sikerült távozásra bírnia – számolt be róla a Székelyhon.

Gumicsizmában futott a medve elől a polgármester (illusztráció, MI–generált kép)
Gumicsizmában futott a medve elől a polgármester (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton” 

– idézte fel első gondolatát Pál Lajos, Székelyvarság polgármestere, amikor a vasárnap esti medveriasztás részleteiről kérdezték.

A segélyhívás után a jogszabályban meghatározott bizottság tagjai és a vadászok is a helyszínre érkeztek. Először riasztólövésekkel igyekeztek visszaterelni az állatot az erdőbe. 

A körülbelül négyéves medve egy időre eltűnt a fák között, majd váratlanul előugrott a sűrűből, két lábra emelkedett, és a jelenlévők felé rohant.

Nem volt mit tenni, vagy ők halnak meg, vagy a medve

Pál Lajos ekkor elrendelte a veszélyessé vált állat kilövését, amelyet az egyik vadász hajtott végre.

Annyira remegett a kezem és a lábam a jegyzőkönyv megírásakor, hogy alig tudtam írni” 

– mondta a polgármester.

A településen már korábban is találkoztak ezzel a fenevaddal. Az állat rendszeresen bejárt a lakott területre élelem után kutatva, udvari sütőket borított fel, és kacsákat is elpusztított. A polgármester szerint a ragadozó a gyerekekre is veszélyt jelentett.

A székely gyerek bizony nem ijed meg egy medvétől

Nemrégiben az iskola igazgatónője hívott fel, hogy ez a medve kiugrott a hazafelé sétáló gyerekek elé. Szerencsére akkor nem történt baj, hiszen a gyerekek higgadtak maradtak és végül kerülőúton tértek haza. Hasonló eset az is, amikor a tavaszi szemétszedésen részvevő tanulók látták az egyedet a település központjának közelében” 

– részletezte Pál Lajos.

A helyiek számára már szinte mindennapossá vált a medvék felbukkanása, ezért sokszor nem is értesítik a hatóságokat, hanem maguk próbálják elkergetni az állatokat. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy veszélyes helyzetben elengedhetetlen a szakemberek beavatkozása. 

Ha Romániában lakott területen medvét lát, vagy veszélyben érzi magát, hívja a 112-t! 

A kilőtt állatot képeken is megnézheti, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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