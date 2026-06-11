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medve

Medve kóborolhat Heves vármegyében, a polgármester figyelmeztetést adott ki

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Egyre több a medveészlelés Magyarországon. Míg a héten egy anyát és bocsát pillantották meg kirándulók az Aggteleki Nemzeti Park területén, most Nagytálya külterületén láttak medvenyomokat. A hatóságok vizsgálják a bejelentést.
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Medveészlelés miatt figyelmeztetést adott ki Orosz József, Nagytálya polgármestere. A politikus Facebook-oldalán számolt be az eset részleteiről – adta hírül a Heol.hu.

Medve kóborolhat Nagytálya külterületén, a polgármester óvatosságra int mindenkit
Medve kóborolhat Nagytálya külterületén, a polgármester óvatosságra int mindenkit
Fotó: Dear Sunflower / Unsplash

Medve Nagytályán?

A polgármesterhez olyan bejelentés érkezett, miszerint Nagytálya közvetlen külterületén medve jelenlétére utaló nyomokat észleltek. A településvezető hangsúlyozta: szakértők nem erősítették meg az állat jelenlétét.

Vaklárma is lehet, de mivel emberi életekről van szó, nem kockáztathatunk

 – fogalmazott bejegyzésében.

Az esetről értesítették a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, valamint a helyi vadásztársaságot és a körzeti megbízottat is. A szakemberek megkezdték a bejelentés kivizsgálását.

A vizsgálat lezárásáig a polgármester fokozott elővigyázatosságra kérte a lakosságot, különösen a település szélén és a külterületeken.

A napokban a közelben fekvő Aggteleki Nemzeti Park területén láttak egy nősténymedvét és bocsát.

 

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