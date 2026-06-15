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Tragédia

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medve

Két férfira is rárontott egy medve Erdélyben

50 perce
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A Hargita megyei Kászonaltíz külterületén végzett hétköznapi pásztormunka pillanatok alatt változott élet-halál harccá egy elszigetelt erdei legelőn. A gyanútlan állattartókra egy medve rontott rá, miközben azok az állatok itatására szolgáló forrás medrének tisztítását végezték.
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medvehargita megyeerdélymedvetámadás

Aggasztó hírek érkeztek a székelyföldi Hargita megyéből, ahol ismét emberre támadt a medve. A legfrissebb beszámolók szerint két férfi takarított éppen egy állatok itatására szolgáló forrást a Kászonaltízhez tartozó, lakott területtől távol eső legelőn, amikor a vadállat váratlanul rájuk rontott – írta a Blikk.hu.

Újabb medvetámadás Erdélyben, ketten sérültek meg
Újabb medvetámadás Erdélyben, ketten sérültek meg
Fotó:  Illusztráció/Unsplash

Két embert sebesített meg egy medve Hargita megyében

A medve először az idősebb, ötvenegy éves férfit vette célba, majd amikor huszonkilenc éves társa a segítségére sietett, a vadállat őt is megsebesítette. Bár a támadás borzalmas pillanatokat tartogathatott, a férfiak szerencsére nincsenek életveszélyben. 

A mentők a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították őket, ahol az orvosok megállapították, hogy mindkét áldozat a combján és a lábszárán szenvedett harapott sebeket, az idősebb férfi ráadásul az alkarján is megsérült, és a kéztőcsontja is eltört. 

Kászonaltíz polgármestere az esetre reagálva bejelentette, hogy a helyi hatóságok már a keddi nap folyamán döntést hoznak a veszélyes állat kilövéséről. Az erdélyi helyzet azért rendkívül súlyos, mert ez a brutális incidens alig egy héttel követi a június első hétvégéjén történt küküllőprodi tragédiát. Ott egy harmincnégy éves férfi életét már nem tudták megmenteni a rohammentők; mire a helyszínre értek, a fiatalember a medvetámadás következtében életét vesztette. 

Romániában az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt a lakott területekre merészkedő nagyvadak száma, ami folyamatos rettegésben tartja a helyi közösségeket. 

A kászonaltízi és a küküllőprodi eseteken túl a hatóságok jelenleg is legalább két másik olyan haláleset körülményeit vizsgálják, amelyeknél szintén megalapozott a gyanú, hogy medvetámadás okozta a tragédiát.

 

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