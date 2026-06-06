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medve

Medve tépett szét egy 34 éves férfit szombat hajnalban

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Szombaton a kora reggeli órákban életét vesztette egy 34 éves férfi a Szeben megyei Pród falu közelében. A hatóságok és rohammentősök megállapítása szerint a halálos sérüléseket egyértelműen egy agresszív medve okozta.
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medvesmurdmentőhelikoptersérülésmedvetámadás

Tragikus kimenetelű medvetámadás történt a Szeben megyei Pród falu közelében szombaton, a kora reggeli órákban – közölte a Maszol.ro. A Holdvilág községhez tartozó területen egy 34 éves férfira találtak rá, akinek a sérülései a hatóságok elsődleges megállapításai szerint egyértelműen arra utalnak, hogy egy vadállat végzett vele.

A vadon élő medve kiszámíthatatlan viselkedése miatt a szakemberek fokozott óvatosságra intenek mindenkit
A vadon élő medve kiszámíthatatlan viselkedése miatt a szakemberek fokozott óvatosságra intenek mindenkit
Fotó: Unsplash

Medvetámadás áldozata lett a fiatal férfi

A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a segélyhívást követően a rohammentősök rendkívül gyorsan a helyszínre érkeztek, és a helyzet súlyossága miatt a SMURD mentőhelikopterét is azonnal a térségbe irányították. 

Az orvosok és az egészségügyi szakemberek megfeszített munkája ellenére a fiatal férfi életét már nem lehetett megmenteni, ugyanis olyan súlyos és mély sebesüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

A brutális medvetámadás pontos körülményeit és előzményeit a hatóságok még vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az agressziót.

Napok óta tartó feszült várakozás ért véget a Hargita megyei Farkaslakán május elején, miután megtalálták az eltűnt helyi lakos holttestét. A tragikus események hátterében minden jel szerint egy agresszív medve áll, amely az áldozatot az erdős területen ejthette el.

 

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