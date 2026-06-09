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transzfogarasi út

Újabb vérfagyasztó medvetámadás: egymás után támadt a turistákra a fenevad

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A turisták közül többen csak néhány méterre voltak a vadállattól, amikor elszabadult a pokol. Az erdélyi hegyi úton rövid időn belül több medvetámadás is történt, amelyekben három ember megsérült.
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transzfogarasi úterdélybenautómedvetámadás

A nő csak egy fényképet akart készíteni a hatalmas barnamedvéről, ezért lehúzta az autó ablakát. A kirándulás azonban pillanatok alatt medvetámadásba fordult, amikor az állat váratlanul a jármű felé indult – írja a Bors.

medvetámadás
Újabb medvetámadás Erdélyben, hárman sérültek meg Fotó:  Illusztráció/Unsplash

Medvetámadás érte a fotózkodó turistákat

Az első incidens a Transzfogarasi úton történt egy portugál házaspárral.

A turisták megálltak az út szélén, miután észrevettek egy medvét a közelben. A nő lehúzta az autó ablakát, hogy lefotózza az állatot, amely ekkor váratlanul a kocsi felé fordult és rátámadt a turistákra.

A férj és a feleség is megsérült az eset során.

A támadás után saját autójukkal jutottak el a kórházig, ahol ellátták őket.

Nem sokkal később újabb turista került veszélybe

A drámai jelenetek után rövid idővel ugyanazon az útszakaszon újabb incidens történt.

Egy 18 éves külföldi lány túl közel merészkedett egy medvéhez, sőt megpróbálta megetetni az állatot. A fiatal nőre is rátámadt a vadállat, ő sem úszta meg sérülések nélkül a találkozást. A helyszínre riasztott mentők látták el, majd kórházba szállították.

A hatóságok tájékoztatása szerint a riasztások hétfő este, körülbelül 18:30 körül érkeztek. A Transzfogarasi út környéke régóta ismert arról, hogy a medvék rendszeresen megjelennek az út mentén, és sok turista próbál a közelükbe kerülni.

A szakemberek ismét figyelmeztetnek

A vadállatokkal foglalkozó szakemberek szerint rendkívül veszélyes a medvék megközelítése, etetése vagy közvetlen közelről történő fényképezése.

A mostani esetek ismét megmutatták, hogy egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy egy kirándulás kórházi kezeléssel végződjön.

A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy a Transzfogarasi út térségében fokozott óvatossággal közlekedjenek, és semmilyen körülmények között sem próbáljanak kapcsolatba lépni a vadállatokkal.

 

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