Megerőszakolhattak egy fiatal nőt a végzősök bankettjén

Szombat hajnalban, a kolozsvári Virgil Madgearu Szakközépiskola végzőseinek bankettje után rosszul lett egy 18 éves, tehát jogilag már felnőtt nő, aki az osztályba járt. A szüleit hajnali 5 óra körül hívták a rendezvény helyszínére. A család beszámolója szerint zavart állapotban volt, nem emlékezett az előző órákra, a testén pedig sérüléseket találtak, ami miatt felmerült a gyanú, hogy megerőszakolhatták – számolt be róla a Maszol.ro a Știri de Cluj információi alapján.
Szülei szerint az iskolatársai azok, akik megerőszakolták
A fiatal nőt kórházba vitték, ahol az orvosi vizsgálat alapján már egyértelműen felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.
A szülők súlyos állításokat tettek: szerintük a lányukat három diáktársa bedrogozhatta, majd egy közeli parkba vitték, és ott megerőszakolták. Nyomozás indult az ügyben. A környéken működő térfigyelő kameráinak felvételeit is vizsgálják.
A Virgil Madgearu Szakközépiskola vezetősége sem maradt szótlan. Az intézmény közleményéből kiderül, hogy a bankettet nem az iskola szervezte, és az esemény nem tartozott a hivatalos iskolai programok közé.
A tájékoztatás szerint ez egy magánrendezvényről volt, amelyet a szülők szerveztek az intézmény falain kívül. Azt írták, elítélnek minden olyan cselekményt, amely veszélyezteti valakinek a biztonságát, testi épségét vagy méltóságát, és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. Ezek mellett hangsúlyozták, hogy az eset körülményeinek feltárása a romániai rendőrség feladata, de minden rendelkezésükre álló információval segítik a nyomozást.
Eközben orvosi vizsgálat alá vetették az áldozatot, hogy kiderüljön, milyen tudatmódosító hatása alatt állt a támadás idején.
Nem mutattak ki kábítószert nő szervezetében. A toxikológiai eredmények tehát nem támasztották alá az édesanyja bedrogozásra vonatkozó állítását. A 18 éves áldozat a banketten csak alkoholt, de abból elég sokat, kábítószert nem fogyasztott. A kórházból már másnap kiengedték, túlzott alkoholfogyasztás miatt kellett a fiatal nőt elátniuk.
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