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fiatal nő

Megerőszakolhattak egy fiatal nőt a végzősök bankettjén

56 perce
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Nyomozás indult a romániai Kolozsvárott, miután egy 18 éves diák annyira rosszul lett, hogy kórházba került a végzősök bankettje után. Szerettei szerint megerőszakolták az iskolatársai.
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Szombat hajnalban, a kolozsvári Virgil Madgearu Szakközépiskola végzőseinek bankettje után rosszul lett egy 18 éves, tehát jogilag már felnőtt nő, aki az osztályba járt. A szüleit hajnali 5 óra körül hívták a rendezvény helyszínére. A család beszámolója szerint zavart állapotban volt, nem emlékezett az előző órákra, a testén pedig sérüléseket találtak, ami miatt felmerült a gyanú, hogy megerőszakolhatták – számolt be róla a Maszol.ro a Știri de Cluj információi alapján.

Megerőszakolhattak egy fiatal nőt a végzősök bankettjén (illusztráció, MI–generált kép)
Megerőszakolhattak egy fiatal nőt a végzősök bankettjén (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Szülei szerint az iskolatársai azok, akik megerőszakolták

A fiatal nőt kórházba vitték, ahol az orvosi vizsgálat alapján már egyértelműen felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja. 

A szülők súlyos állításokat tettek: szerintük a lányukat három diáktársa bedrogozhatta, majd egy közeli parkba vitték, és ott megerőszakolták. Nyomozás indult az ügyben. A környéken működő térfigyelő kameráinak felvételeit is vizsgálják.

A Virgil Madgearu Szakközépiskola vezetősége sem maradt szótlan. Az intézmény közleményéből kiderül, hogy a bankettet nem az iskola szervezte, és az esemény nem tartozott a hivatalos iskolai programok közé.

A tájékoztatás szerint ez egy magánrendezvényről volt, amelyet a szülők szerveztek az intézmény falain kívül. Azt írták, elítélnek minden olyan cselekményt, amely veszélyezteti valakinek a biztonságát, testi épségét vagy méltóságát, és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. Ezek mellett hangsúlyozták, hogy az eset körülményeinek feltárása a romániai rendőrség feladata, de minden rendelkezésükre álló információval segítik a nyomozást.

Eközben orvosi vizsgálat alá vetették az áldozatot, hogy kiderüljön, milyen tudatmódosító hatása alatt állt a támadás idején. 

Nem mutattak ki kábítószert nő szervezetében. A toxikológiai eredmények tehát nem támasztották alá az édesanyja bedrogozásra vonatkozó állítását. A 18 éves áldozat a banketten csak alkoholt, de abból elég sokat, kábítószert nem fogyasztott. A kórházból már másnap kiengedték, túlzott alkoholfogyasztás miatt kellett a fiatal nőt elátniuk.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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