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tragédia

Megfulladt egy kisfiú az iskolában, egy ostoba TikTok-kihívásra gyanakodnak

1 órája
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Kórházba került egy gyerek az Amerikai Egyesült Államokban, de már nem lehetett megmenteni az életét. Többen azt gyanítják, hogy egy veszélyes TikTok-kihívásban vett részt, ami miatt erősen oxigénhiányos állapotba került, nem sokkal később pedig megfulladt.
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Megrázó tragédia rázta meg New York államot: egy yonkersi iskolában meghalt egy 12 éves, hatodik osztályos kisfiú. Szerdán dél körül a gyermek a Justice Sonia Sotomayor Community School épületében félrenyelt, és nem sokkal később megfulladt. Az ügyben nyomozás indult – írta meg a People Magazin. A gyanú szerint a halálát egy újabb életveszélyes közösségi médiás kihívás okozhatta.

Megfulladt egy kisfiú az iskolában
Megfulladt egy kisfiú az iskolában (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

A yonkersi iskolakerület hivatalos tájékoztatása szerint 

a kisfiú váratlanul fuldokolni kezdett, majd eszméletlenül esett össze. 

A helyszínre rohanó mentősök azonnal megkezdték az újraélesztését, miközben a Saint Joseph Kórházba száguldottak vele, de az orvosok már nem tudtak segíteni rajta: a kisfiút a kórházban halottnak nyilvánították. Az áldozat nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra. 

Jelenleg egy gyermeket gyászolunk, egy családért imádkozunk, és igyekszünk támogatni egymást ebben a nehéz időszakban

– fogalmazott a helyi tankerület vezetője, Anibal Soler Jr. a közleményében, kiemelve: szavakkal leírhatatlan az a fájdalom és szomorúság, ami most az egész iskolaközösséget sújtja. 

Megfulladt egy kisfiú: TikTok-kihívás okozta?

Azt is vizsgálják, hogy a kisfiú egy horrorisztikus internetes őrület miatt halt-e meg: a gyanú szerint a tragédiát a „One Bite” nevű TikTok-kihívás okozhatta. 

Ennek a veszélyes trendnek a lényege, hogy a gyerekek egyetlen hatalmas falatként próbálnak meg lenyelni különböző ételeket úgy, hogy a végletekig kitömik a szájukat. 

A tankerület vezetője óvatosságra intett, mivel még nem biztos, hogy a közvetlen kapcsolat van a kihívás és a tragédia között.

Soler azt is elárulta, hogy a drámai események nem a menzán, hanem az iskola negyedik emeletén zajlottak le, amihez hozzátette: az intézmény ápolói képzettek a félrenyeléses vészhelyzetek kezelésére, de a gyermeket már ők sem tudták megmenteni. Mobiltelefonos videó nem került elő az esetről. Miközben a nyomozók gőzerővel dolgoznak az ügy megoldásán, az iskolában gyászfeldolgozó szakemberek és pszichológusok próbálnak segíteni a sokkos állapotba került diákoknak és tanároknak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

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  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
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joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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