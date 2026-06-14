Megfulladt egy kisfiú az iskolában, egy ostoba TikTok-kihívásra gyanakodnak

Megrázó tragédia rázta meg New York államot: egy yonkersi iskolában meghalt egy 12 éves, hatodik osztályos kisfiú. Szerdán dél körül a gyermek a Justice Sonia Sotomayor Community School épületében félrenyelt, és nem sokkal később megfulladt. Az ügyben nyomozás indult – írta meg a People Magazin. A gyanú szerint a halálát egy újabb életveszélyes közösségi médiás kihívás okozhatta.
A yonkersi iskolakerület hivatalos tájékoztatása szerint
a kisfiú váratlanul fuldokolni kezdett, majd eszméletlenül esett össze.
A helyszínre rohanó mentősök azonnal megkezdték az újraélesztését, miközben a Saint Joseph Kórházba száguldottak vele, de az orvosok már nem tudtak segíteni rajta: a kisfiút a kórházban halottnak nyilvánították. Az áldozat nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.
Jelenleg egy gyermeket gyászolunk, egy családért imádkozunk, és igyekszünk támogatni egymást ebben a nehéz időszakban
– fogalmazott a helyi tankerület vezetője, Anibal Soler Jr. a közleményében, kiemelve: szavakkal leírhatatlan az a fájdalom és szomorúság, ami most az egész iskolaközösséget sújtja.
Megfulladt egy kisfiú: TikTok-kihívás okozta?
Azt is vizsgálják, hogy a kisfiú egy horrorisztikus internetes őrület miatt halt-e meg: a gyanú szerint a tragédiát a „One Bite” nevű TikTok-kihívás okozhatta.
Ennek a veszélyes trendnek a lényege, hogy a gyerekek egyetlen hatalmas falatként próbálnak meg lenyelni különböző ételeket úgy, hogy a végletekig kitömik a szájukat.
A tankerület vezetője óvatosságra intett, mivel még nem biztos, hogy a közvetlen kapcsolat van a kihívás és a tragédia között.
Soler azt is elárulta, hogy a drámai események nem a menzán, hanem az iskola negyedik emeletén zajlottak le, amihez hozzátette: az intézmény ápolói képzettek a félrenyeléses vészhelyzetek kezelésére, de a gyermeket már ők sem tudták megmenteni. Mobiltelefonos videó nem került elő az esetről. Miközben a nyomozók gőzerővel dolgoznak az ügy megoldásán, az iskolában gyászfeldolgozó szakemberek és pszichológusok próbálnak segíteni a sokkos állapotba került diákoknak és tanároknak.
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