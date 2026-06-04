Meghalt a férfi, aki hígtrágyába esett Borsodban

Mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak Harsányba, ahol egy 50 év körüli férfi beleesett egy körülkerített hígtrágya-gyűjtőbe. A mentők a helyszínen újra tudták éleszteni, majd életveszélyes állapotban kórházba vitték, a férfi azonban a kórházban meghalt a Boon.hu információi szerint.

Tragikus baleset történt Harsányban, egy férfi meghalt, amikor hígtrágyába esett

Forrás: Facebook/Harsány

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit"

– nyilatkozta a a lapnak Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azzal a kiegészítéssel, hogy nem történt bűncselekmény, ez egy tragikus baleset volt.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők egy 50 év körüli férfit sikeres újraélesztést követően életveszélyes állapotban szállítottak kórházba"

– közölte a lappal az Országos Mentőszolgálat.

Mi az a hígtrágya és miért veszélyes? A hígtrágya az almozás nélküli, modern állattartás folyékony, a bélsár, vizelet és tisztítóvíz keverékéből álló iszapszerű mellékterméke, amely zárt tartályokban halálos gázkoktélt – metánt, szén-dioxidot és rendkívül mérgező kénhidrogént – fejleszt. A tartályokban keletkező oxigénmentes, nehéz gázok azonnali eszméletvesztést okoznak, a maró masszába zuhanók vagy a mentésükre sietők akár másodpercek alatt meghalhatnak. A hígtrágya a mezőgazdaság egyik legsúlyosabb, láncreakciós tragédiákat okozó rejtett veszélyforrása.

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