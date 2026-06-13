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Meghalt egy magyar kamionos Csehországban

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Két kamion összeütközött szombaton hajnalban Csehországban, az egyik magyar, a másik román rendszámú volt. A balesetben mindkét sofőr meghalt.
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Halálos baleset történt szombat hajnalban fél öt körül Csehországban, a D2-es autópályán, Brno közelében, a 11. kilométerkőnél. Két kamion érintett abban a karambolban, amelyben meghalt egy magyar sofőr, de a másik sem élte túl az ütközést a Novinky.cz beszámolójára hivatkozó Demokrata szerint.

Meghalt egy magyar kamionos Csehországban június 13-án hajnalban (illusztráció)
Meghalt egy magyar kamionos Csehországban  június 13-án hajnalban (illusztráció)
Fotó: Napló-archív

A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztebeállt az úton” 

– közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal.

A szóvivő szerint a cseh–szlovák határ felől érkező román kamion hátulról ütközött neki magyar kollégája járművének. 

A becsapódás után mindkét kamion kigyulladt. 

A helyszínt lezárták, az autópálya forgalmát pedig elterelték.

Az a török kamionsofőr is meghalt, aki tegnap hajtott neki egy oszlopnak az M1-es autópályán 

Ez a halálos baleset is egy olyan helyszínen történt Töltéstava közelében, ahol munkások dolgoztak, és ebben az esetben is kigyulladt a kamion. Aztán ezt még egy halálos baleset követte, amely már nem egy, hanem 7 áldozatot követelt. Mindkét sofőr elaludhatott. A brutális balesetsorozatról többet megtudhat, és a helyszínen készült fotókat is láthatja, ha ide kattint!

 

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