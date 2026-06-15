Megszökött egy kamaszlány egy reszocializációs intézetből

Eltűntként keresi a rendőrség a 17 éves Šanelt, aki Szlovákiából, a Komáromi járásból származik. A lány feltehetően megszökött a Szenicei járásban működő reszocializációs intézetből. Távozása óta sem a családjával, sem az ismerőseivel nem vette fel a kapcsolatot. Azóta nem tudják, hol lehet, mert nem ad magáról életjelet. Az ügyben a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság tett közzé felhívást a közösségi oldalán – írta meg a Parameter.sk.

Így néz ki a megszökött lány: Šanel

Fotó: Facebook / Policia SR - Trnavsky kraj

A rendőrség tájékoztatása szerint Šanel körülbelül 159 centiméter magas, 95 kilogramm, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor szürke kapucnis felsőt, szürke melegítőnadrágot és fekete sportcipőt viselt.

Jelentkezzen, ha látja a megszökött lányt

A hatóságok arra kérik azokat, akik tudnak valamit a lány tartózkodási helyéről, hogy hívják a 158-as segélyhívó számot, jelentkezzenek bármelyik rendőrkapitányságon, vagy küldjenek üzenetet a rendőrség közösségi oldalain keresztül.

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Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.