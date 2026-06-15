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megszökött

Megszökött egy kamaszlány egy reszocializációs intézetből

2 órája
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A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy 17 éves, Komáromi járásból származó lány megtalálásához, akit június 12-e óta eltűntként keresnek. Šanel a rendőrség tájékoztatása szerint megszökött a Szenicei járásban működő reszocializációs intézetből.
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Eltűntként keresi a rendőrség a 17 éves Šanelt, aki Szlovákiából, a Komáromi járásból származik. A lány feltehetően megszökött a Szenicei járásban működő reszocializációs intézetből. Távozása óta sem a családjával, sem az ismerőseivel nem vette fel a kapcsolatot. Azóta nem tudják, hol lehet, mert nem ad magáról életjelet. Az ügyben a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság tett közzé felhívást a közösségi oldalán – írta meg a Parameter.sk.

Így néz ki a megszökött lány: Šanel
Így néz ki a megszökött lány: Šanel
Fotó: Facebook / Policia SR - Trnavsky kraj

A rendőrség tájékoztatása szerint Šanel körülbelül 159 centiméter magas, 95 kilogramm, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor szürke kapucnis felsőt, szürke melegítőnadrágot és fekete sportcipőt viselt.

Jelentkezzen, ha látja a megszökött lányt

A hatóságok arra kérik azokat, akik tudnak valamit a lány tartózkodási helyéről, hogy hívják a 158-as segélyhívó számot, jelentkezzenek bármelyik rendőrkapitányságon, vagy küldjenek üzenetet a rendőrség közösségi oldalain keresztül.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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