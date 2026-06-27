Mentőt riasztottak: háznak ütközött egy jármű a Fő utcán

Letért az útról és egy ház falának hajtott egy pótkocsis traktor Mendén, a Fő utcán. A 31-es főút belterületi szakaszán történt balesethez a monori hivatásos és a gyömrői önkéntes tűzoltók vonultak. A tűzoltók áramtalanították a mezőgazdasági járművet. A traktoroshoz mentő érkezett.

Mentő rohant a helyszínre. Fotó: Shutterstock

Mentő rohant a helyszínre, még zajlik a mentés

A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani, közölte a katasztrófavédelem.