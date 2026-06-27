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baleset

Mentőt riasztottak: háznak ütközött egy jármű a Fő utcán

53 perce
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A mentés jeleneg is zajlik, forgalmi akadályra kell számítani.
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balesetmentőmentés

Letért az útról és egy ház falának hajtott egy pótkocsis traktor Mendén, a Fő utcán. A 31-es főút belterületi szakaszán történt balesethez a monori hivatásos és a gyömrői önkéntes tűzoltók vonultak. A tűzoltók áramtalanították a mezőgazdasági járművet. A traktoroshoz mentő érkezett. 

Mentő rohant a helyszínre.
Mentő rohant a helyszínre. Fotó: Shutterstock

 

Mentő rohant a helyszínre, még zajlik a mentés

A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani, közölte a katasztrófavédelem.

 

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