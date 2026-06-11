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mentő

Középiskolás diáklány mentette meg egy férfi életét

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Megható történetről számolt be az Országos Mentőszolgálat. Egy férfi rosszul lett és egy kilencedikes diák sietett a segítségére: Zsanett a férfi mellett maradt a mentők kiérkezéséig.
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Elképesztő történetet osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat, amely arról posztolt: egy középiskolás mentett életet suliba menet, amikor azt észlelte, hogy az utcán rosszul lett egy férfi. A lány egészen addig a segített a férfin, amíg oda nem ért a mentő.

Zsanett a mentők kiérkezéséig a bajba jutott férfi mellett maradt
Zsanett a mentők kiérkezéséig a bajba jutott férfi mellett maradt
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Tartotta benne a lelket a mentők kiérkezéséig

Az első mentőegység kiérkezéséig az ellátási lánc legfontosabb eleme a helyszínen tartózkodó segítőkész laikus határozott és gyors fellépése 

– tette közzé az OMSZ az április végi eset kapcsán. Mint írták:

Az illető összeesett, a 9. osztályba járó Zsani pedig nem haladt el a bajbajutott férfi mellett, hanem azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, ezért visszafordult és segítséget hívott. Zsanett, köszönjük szépen a példamutató lélekjelenlétedet és a gyors helyzetfelismerésedet, nagyon büszkék vagyunk és szívből gratulálunk

– zárták soraikat közösségi média oldalukon. 

 

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