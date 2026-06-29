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Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

baleset

Mentőt riasztottak, több autót érintő súlyos baleset történt az M1-esen

1 órája
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A karambol a Győr felé vezető úton történt, itt vannak a részletek.
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balesetM1-es autópályamentő

Összeütközött három személygépkocsi Biatorbágynál, az M1-es autópálya 16-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A raj az egyik kocsiból egy embert kiszabadított, majd átadták őt a mentőknek.

Mentőre volt szükség, súlyos baleset történt.
Mentőre volt szükség, súlyos baleset történt. Fotó: Shutterstock

 Mentő rohant, több autós karambol történt

Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van

 - írja a katasztrófavédelem, míg azonban az Útinform négy érintett járműről számolt be:

Négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál. A 16-os km-nél a külső sávot zárták le.

 

 

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