Mentőt riasztottak, több autót érintő súlyos baleset történt az M1-esen

Összeütközött három személygépkocsi Biatorbágynál, az M1-es autópálya 16-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A raj az egyik kocsiból egy embert kiszabadított, majd átadták őt a mentőknek.

Mentőre volt szükség, súlyos baleset történt. Fotó: Shutterstock

Mentő rohant, több autós karambol történt

Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van

- írja a katasztrófavédelem, míg azonban az Útinform négy érintett járműről számolt be: