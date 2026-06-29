Mentőt riasztottak, több autót érintő súlyos baleset történt az M1-esen

A karambol a Győr felé vezető úton történt, itt vannak a részletek.
Összeütközött három személygépkocsi Biatorbágynál, az M1-es autópálya 16-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A raj az egyik kocsiból egy embert kiszabadított, majd átadták őt a mentőknek.
Mentő rohant, több autós karambol történt
Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van
- írja a katasztrófavédelem, míg azonban az Útinform négy érintett járműről számolt be:
Négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál. A 16-os km-nél a külső sávot zárták le.
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