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mentőhelikopter

Mentőhelikopter Siófokon: még alig kezdődött el a szezon, máris tragédia történt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kemény jelenetek zajlottak le vasárnap egy siófoki cukrászda előtt. Egy 60 év körüli férfi összesett, ám szerencséjére egy orvos házaspár a közelben tartózkodott és azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők és egy mentőhelikopter perceken belül a helyszínre értek.
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Egy 60 év körüli férfi éppen a siófoki cukrászda előtt sétált el, amikor váratlanul összeesett. A közelben egy szabadnapos orvos házaspár tartózkodott, akik habozás nélkül odasiettek adta hírül a Veol.hu. Hamarosan egy mentőhelikopterrel érkező csapat is besegített a férfi újraélesztésébe.

Mentőhelikopter szállt le egy siófoki cukrászda mellett, ahol egy férfi váratlanul összeesett
Mentőhelikopter szállt le egy siófoki cukrászda mellett, ahol egy férfi váratlanul összeesett
Fotó: Illusztráció: MTI/Vajda János

A mentő nem volt elég, mentőhelikopter érkezett

Az orvosok azonnal megvizsgálták a férfit és kiderült, hogy nem lélegzik. Ekkor a pár egyik tagja értesítette a mentőket, majd megkezdték az újraélesztést. A helyszínen szerencsére egy félautomata defibrillátor is volt, amelyet használni tudtak, így egymást váltva küzdöttek a haldokló életéért.

Perceken belül mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a mentők átvették az életmentést és folytatták az újraélesztést. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszaállítani a férfi keringését, a beteget végül stabil állapotban szállították kórházba. 

Egy hasonlóan sikeres újraélesztés történt a napokban a Budapest Parkban, ahol egy koncert közben lett rosszul a 25 éves énekesnő. Azóta kiderült, hogy mi okozta a szívleállást.

 

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