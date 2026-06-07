Mentőhelikopter Siófokon: még alig kezdődött el a szezon, máris tragédia történt

Egy 60 év körüli férfi éppen a siófoki cukrászda előtt sétált el, amikor váratlanul összeesett. A közelben egy szabadnapos orvos házaspár tartózkodott, akik habozás nélkül odasiettek – adta hírül a Veol.hu. Hamarosan egy mentőhelikopterrel érkező csapat is besegített a férfi újraélesztésébe.

Mentőhelikopter szállt le egy siófoki cukrászda mellett, ahol egy férfi váratlanul összeesett

Fotó: Illusztráció: MTI/Vajda János

A mentő nem volt elég, mentőhelikopter érkezett

Az orvosok azonnal megvizsgálták a férfit és kiderült, hogy nem lélegzik. Ekkor a pár egyik tagja értesítette a mentőket, majd megkezdték az újraélesztést. A helyszínen szerencsére egy félautomata defibrillátor is volt, amelyet használni tudtak, így egymást váltva küzdöttek a haldokló életéért.

Perceken belül mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a mentők átvették az életmentést és folytatták az újraélesztést. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszaállítani a férfi keringését, a beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.

Egy hasonlóan sikeres újraélesztés történt a napokban a Budapest Parkban, ahol egy koncert közben lett rosszul a 25 éves énekesnő. Azóta kiderült, hogy mi okozta a szívleállást.