Horror a budafoki menzán - ez gyomorforgatóan undorító, kiborultak a szülők

Nagy felháborodást váltottak ki azok a szülői felvételek, amelyeken bogarak látszanak a gyerekeknek szánt menzai ételekben. Pillanatok alatt kirobbant a budafoki menzabotrány, és azóta is dagad. A budafok-tétényiek petíciót indítottak a szolgáltató ellen, most pedig maga a közétkeztetést végző cég is megszólalt. Közleményükben – amelyet a Blikk ismertetett – részletesen bemutatták, hogyan kerül az ebéd a főzőkonyháról a gyerekek elé, és azt is jelezték, szerintük hol csúszhatott hiba a folyamatba.
Azt írták, a főzőkonyha zárt terület, ahová kizárólag védőruhát viselő szakszemélyzet léphet be.
Állításuk szerint így a főzés és az adagolás idején nem kerülhet idegen anyag az ételekbe. Az elkészült ebédet ezután hermetikusan lezárt edényekben szállítják az iskolák és óvodák tálalókonyháira.
Hárítja a felelősséget a budafoki menzabotrányban érintett cég
Fontos tisztázni, hogy ezeket a tálalókonyhákat már nem a közétkeztetési cég, hanem az önkormányzat üzemelteti"
– állítja a szolgáltató.
A cég szerint ebből az következik, hogy ha valóban bogár vagy más idegen anyag került az ételbe, az nem a főzőkonyhán történhetett,
hanem már a tálalókonyhán, ahol az önkormányzati dolgozók adagolják ki az ebédet a gyerekeknek.
A vállalat azt írta, hogy az edények átadásával a felelősség is átkerül a tálalást végzőkhöz: „a tálalókonyha munkatársainak a kötelessége és felelőssége az ételek szennyeződésmentes tárolásának – továbbá általánosságban a tálalókonyha higiéniájának – biztosítása” – írták.
Közleményükből kiderül, hogy a szülők fotóin látható, bogaras gyümölcsökért sem vállalnak felelősséget.
A cég szerint a szigorú előírások miatt a kiszállított gyümölcsöket nem lehet órákkal korábban megmosni, ezt csak közvetlenül a felszolgálás előtt, a helyszínen szabad megtenni.
Mivel a tálalókonyhákat az önkormányzat munkatársai működtetik, a cég szerint a gyümölcsök alapos megmosása is rájuk hárult volna, mielőtt azokat a gyerekek elé teszik.
A közétkeztető vállalat azt is hangsúlyozta, hogy működésüket rendszeresen ellenőrzik a hatóságok.
