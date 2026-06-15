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meztelen biciklis

Döbbenten hívták a rendőröket: meztelenül biciklizett egy férfi Csepelen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szokatlan jelenet játszódott le Budapest XXI. kerületében, ahol egy férfi feltűnő módon közlekedett az utcán. A meztelen biciklis miatt végül a rendőröket is riasztani kellett.
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Aki látta, alighanem a tekintetét sem tudta levenni róla. A meztelen biciklis Csepel egyik utcáján tekert végig, mire a járókelők értesítették a rendőröket – közölte a BRFK a közösségi oldalán.

A járókelők nem hittek a szemüknek, egy meztelen biciklis tekert végig Csepelen
A járókelők nem hittek a szemüknek, egy meztelen biciklis tekert végig Csepelen
Fotó: Unsplash

A meztelen biciklis miatt vonultak ki a csepeli járőrök

Június 10-én a délutáni órákban érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a XXI. kerület egyik utcájában egy férfi meztelenül kerékpározik. A BRFK tájékoztatása szerint a csepeli járőrök rövid keresés után meg is találták a férfit, akit azonnal intézkedés alá vontak. Az igazoltatást követően lezáratták vele a kerékpárját, majd tovább vizsgálták a körülményeket.

Zavartan viselkedett a férfi

A rendőrök azt tapasztalták, hogy a 45 éves férfi zavartan viselkedik. Ezért a férfit a rendőrkapitányságra vitték, ahol mentőket hívtak hozzá. Az egészségügyi vizsgálatot követően a mentők végül kórházba szállították. A különös eset gyors rendőri intézkedéssel zárult, a férfi további ellátásáról pedig az egészségügyi szakemberek gondoskodtak.

 

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