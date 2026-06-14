A magyar nő, aki hét évig a világ egyik legvéresebb bandájának fogságában élt

Lehúzott ablak, szól a zene, végtelennek tűnő autópályák és egy jobb élet reménye. Mikula Éva ekkor még nem sejtette, hogy annak a férfinak az oldalán ül, aki Olaszország egyik legrettegettebb gyilkos bandájának vezérei közé tartozik – írta meg a Bors.
Mikula Éva és a fehér Fiat Uno banda véres titka
Az 1987 és 1994 közötti időszakot sokan Olaszország egyik legsötétebb korszakaként emlegetik. Ebben a hét évben tartotta rettegésben Emilia-Romagna és Marche tartományokat a hírhedt fehér Fiat Uno banda.
A bűnözők 102 rablást hajtottak végre és 24 embert öltek meg. Áldozataik között benzinkutasok, rendőrök, csendőrök és vétlen szemtanúk is voltak.
A banda tagjai szinte kizárólag lopott, többnyire fehér Fiat Uno gépkocsikkal követték el a bűncselekményeket. Innen kapták azt a nevet is, amely később egész Olaszországban ismertté vált.
Kamionsofőrnek tűnt, valójában többszörös gyilkos volt
A Nagybányáról származó Mikula Éva nehéz családi körülmények között nőtt fel. Édesapja erőszakos viselkedése elől menekülve Magyarországra költözött, ahol egy országúti étkezdében vállalt munkát.
Itt ismerte meg Fabio Savit.
A férfi kamionsofőrként érkezett az étterembe, kedvesnek és figyelmesnek mutatkozott. A fiatal lány rövid időn belül vele tartott Olaszországba, Rimini városába, abban a hitben, hogy új életet kezdhet.
Arról azonban semmit sem tudott, hogy a férfi a rettegett bűnbanda egyik vezetője.
Hét éven át szinte fogolyként élt
A nő később arról beszélt, hogy Fabio Savi mellett valójában folyamatos ellenőrzés alatt állt. Egyedül nem hagyhatta el a házat, nappal nem mehetett az utcára, és amikor mégis kimozdulhatott, mozgását szigorúan korlátozták.
Közben a banda folytatta véres ámokfutását.
A nyomozók később megállapították, hogy a Savi testvérek vezette csoport rendkívüli szervezettséggel működött. A hatóságok egy idő után már azt feltételezték, hogy valamiféle félkatonai vagy terrorista szervezet állhat a gyilkosságok mögött.
A Savi testvérek évekig kijátszották a rendőrséget
A banda két meghatározó alakja Alberto és Fabio Savi volt. Az idősebb testvért hallgatag természete miatt „Szerzetesnek” nevezték, míg Fabio a termete miatt a „Colos” becenevet kapta.
A nyomozást az is nehezítette, hogy Alberto Savi rendőrként dolgozott, így pontosan ismerte a hatóságok módszereit.
A testvérpár éveken át sikeresen kerülte el a lebukást, miközben újabb és újabb rablásokat, valamint gyilkosságokat követtek el.
Mikula Éva segített lebuktatni a gyilkosokat
A fordulat 1994-ben következett be. A nyomozók figyelme egyre inkább a Savi testvérek felé fordult, és a hatóságok számára rendkívül fontos információkat jelentettek Mikula Éva megfigyelései is.
A nő végül együttműködött az igazságszolgáltatással, és bár bíróság elé állították, nem ítélték el a gyilkosságokban való részvétel miatt.
Sokan ma is vitatják a szerepét: egyesek szerint áldozat volt, mások szerint többet tudhatott a bűncselekményekről, mint amennyit elismert.
Ma is fél a bosszútól
A ma 50 éves Mikula Éva szerint a banda bukása után romokban hevert az élete. Évtizedeken keresztül attól rettegett, hogy a gyilkosok egyszer kiszabadulnak és bosszút állnak rajta.
Félelmét az is erősíti, hogy az ügy egyes részleteit a modern DNS-vizsgálati módszerek miatt ismét elővették, hogy kiderüljön, voltak-e további tettestársak.
Ma anya vagyok és dolgozó nő, akit még mindig kísért a múlt árnyéka
– fogalmazott.
Mikula Éva szerint az állam soha nem biztosított számára valódi védelmet, pedig az ügy egyik legfontosabb koronatanúja volt. Gyermekei ugyanakkor már ismerik a teljes történetet, és nem elítélik, hanem büszkék rá azért, hogy képes volt új életet kezdeni a történtek után.
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