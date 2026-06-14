A magyar nő, aki hét évig a világ egyik legvéresebb bandájának fogságában élt

Lehúzott ablak, szól a zene, végtelennek tűnő autópályák és egy jobb élet reménye. Mikula Éva ekkor még nem sejtette, hogy annak a férfinak az oldalán ül, aki Olaszország egyik legrettegettebb gyilkos bandájának vezérei közé tartozik – írta meg a Bors.

Mikula Éva évekig volt a véreskezű bandafőnök szeretője

Kép forrása: Bors

Mikula Éva és a fehér Fiat Uno banda véres titka

Az 1987 és 1994 közötti időszakot sokan Olaszország egyik legsötétebb korszakaként emlegetik. Ebben a hét évben tartotta rettegésben Emilia-Romagna és Marche tartományokat a hírhedt fehér Fiat Uno banda.

A bűnözők 102 rablást hajtottak végre és 24 embert öltek meg. Áldozataik között benzinkutasok, rendőrök, csendőrök és vétlen szemtanúk is voltak.

A banda tagjai szinte kizárólag lopott, többnyire fehér Fiat Uno gépkocsikkal követték el a bűncselekményeket. Innen kapták azt a nevet is, amely később egész Olaszországban ismertté vált.

Kamionsofőrnek tűnt, valójában többszörös gyilkos volt

A Nagybányáról származó Mikula Éva nehéz családi körülmények között nőtt fel. Édesapja erőszakos viselkedése elől menekülve Magyarországra költözött, ahol egy országúti étkezdében vállalt munkát.

Itt ismerte meg Fabio Savit.

A férfi kamionsofőrként érkezett az étterembe, kedvesnek és figyelmesnek mutatkozott. A fiatal lány rövid időn belül vele tartott Olaszországba, Rimini városába, abban a hitben, hogy új életet kezdhet.

Arról azonban semmit sem tudott, hogy a férfi a rettegett bűnbanda egyik vezetője.

Hét éven át szinte fogolyként élt

A nő később arról beszélt, hogy Fabio Savi mellett valójában folyamatos ellenőrzés alatt állt. Egyedül nem hagyhatta el a házat, nappal nem mehetett az utcára, és amikor mégis kimozdulhatott, mozgását szigorúan korlátozták.

Közben a banda folytatta véres ámokfutását.

A nyomozók később megállapították, hogy a Savi testvérek vezette csoport rendkívüli szervezettséggel működött. A hatóságok egy idő után már azt feltételezték, hogy valamiféle félkatonai vagy terrorista szervezet állhat a gyilkosságok mögött.

A Savi testvérek évekig kijátszották a rendőrséget

A banda két meghatározó alakja Alberto és Fabio Savi volt. Az idősebb testvért hallgatag természete miatt „Szerzetesnek” nevezték, míg Fabio a termete miatt a „Colos” becenevet kapta.

A nyomozást az is nehezítette, hogy Alberto Savi rendőrként dolgozott, így pontosan ismerte a hatóságok módszereit.

A testvérpár éveken át sikeresen kerülte el a lebukást, miközben újabb és újabb rablásokat, valamint gyilkosságokat követtek el.