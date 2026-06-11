Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Beismerték, amitől sokan tartottak: itt az energiaválság

Parkolás

Itt a rekorder, ennyi mikuláscsomagot még nem látott egyetlen autó szélvédőjén

büntetés

Itt a rekorder, ennyi mikuláscsomagot még nem látott egyetlen autó szélvédőjén

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy ismeretlen sofőr autóján elképesztő mennyiségű büntetés van. A XII. kerületi Maros utcában álló jármű rendszámát is eltakarják már a mikuláscsomagok, valószínűleg több százezer forintnyi értékű büntetésről van szó ebbe az esetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
büntetésblikkmaros utcábanautómikuláscsomag

Nagy valószínűséggel rekordmennyiségű parkolási büntetés van egy XII. kerületi jármű szélvédőjén. Már annyi a mikuláscsomag, hogy azok a rendszámot is eltakarják – írta a Blikk.

Mikuláscsomagok a szélvédőn: súlyos százezereket fizethet a tulajdonos
Mikuláscsomagok a szélvédőn: súlyos százezereket fizethet a tulajdonos
Fotó: Blikk 

Mikuláscsomag-tenger 

Az autón további érdekesség, hogy a rendszám nem megfelelő helyen van, azt a szélvédő mögé helyezte a tulajdonosa, csakhogy már az sem látszik a sok mikuláscsomagtól.

Ha a tulajdonos 15 napon belül befizette volna a büntetést, akkor 6750 forintot kellett volna kicsengetnie. A határidő után azonban 18 450 forintra növekedik az összeg, vagyis már most több százezer forint van a szélvédőn.

A helyi parkolási ügyeket a Fáber Kft. intézi, jelenleg a cég jogásza foglalkozik az esettel. A Blikk kiderítette, hogy a tulajdonos tavaly májusban még rendezte a pótdíjat, ám azóta sem. Ha végül nem fizetik be a büntetést, az ügy egy követelésbehajtó céghez kerül. Az is valószínű, hogy az autót hamarosan elszállítják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!