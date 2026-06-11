Itt a rekorder, ennyi mikuláscsomagot még nem látott egyetlen autó szélvédőjén

Nagy valószínűséggel rekordmennyiségű parkolási büntetés van egy XII. kerületi jármű szélvédőjén. Már annyi a mikuláscsomag, hogy azok a rendszámot is eltakarják – írta a Blikk.

Mikuláscsomagok a szélvédőn: súlyos százezereket fizethet a tulajdonos

Fotó: Blikk

Mikuláscsomag-tenger

Az autón további érdekesség, hogy a rendszám nem megfelelő helyen van, azt a szélvédő mögé helyezte a tulajdonosa, csakhogy már az sem látszik a sok mikuláscsomagtól.

Ha a tulajdonos 15 napon belül befizette volna a büntetést, akkor 6750 forintot kellett volna kicsengetnie. A határidő után azonban 18 450 forintra növekedik az összeg, vagyis már most több százezer forint van a szélvédőn.

A helyi parkolási ügyeket a Fáber Kft. intézi, jelenleg a cég jogásza foglalkozik az esettel. A Blikk kiderítette, hogy a tulajdonos tavaly májusban még rendezte a pótdíjat, ám azóta sem. Ha végül nem fizetik be a büntetést, az ügy egy követelésbehajtó céghez kerül. Az is valószínű, hogy az autót hamarosan elszállítják.