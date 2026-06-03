Molnár Gusztáv néhány perccel nyolc óra után érkezett meg a Gödöllői Járásbíróságra. Egyedül lépett be az épületbe, és látszólag jó hangulatban volt – írja a Blikk, amely a tárgyalásra is elkísérte a celebet és le is fotózta.

Molnár Gusztáv

Fotó: MW Bulvár

Február közepén robbant a hír, hogy a feleségével Ciprusról hazatérő színészt rendőrök várták a repülőtéren. Bilincsben vitték tovább a Gödöllői Járásbíróságra, ahol egy határozatot kellett átvennie. Molnár Gusztáv ellen három nappal az intézkedés előtt adtak ki elfogatóparancsot kiskorú veszélyeztetése miatt. A színész később arról beszélt, hogy őt is váratlanul érte a rendőri intézkedés. Egy videóban azt mondta, azért nem vehette át korábban a határozatot, mert azt egy régi címére küldték, és állítása szerint az Ügyfélkapun keresztül sem jutott el hozzá.

Minden szabályszerűen történt egyébként, nem volt kivételezés, de iszonyatosan emberséges volt, mivel tudták, miről van szó. Bocsánatot is kértek, hogy megbilincseltek, de meg kellett bilincselniük, mert amíg a bíró nem mondja azt, hogy levehetik, addig fent kell lennie"

– mondta akkor Molnár Gusztáv a bulvárlapnak.

Engedte fotózni magát Molnár Gusztáv a bíróságon

Az ügyészség szerint a színésznek és korábbi élettársának 2012 decemberében született meg a fia. A pár életközössége 2015 nyarán megszűnt, a gyerek ezután az édesanyjával élt. A színész a szülői felügyeleti jogról szóló bírósági döntés alapján tarthatta vele a kapcsolatot.

A vádirat szerint 2019 után apa és fia viszonya egyre rosszabb lett, főként Molnár Gusztáv súlyosbodó alkoholproblémái miatt. 2020 októberétől többször is előfordult, hogy a gyereket az édesanyjának kellett hazavinnie,

mert a színész lerészegedett és ilyenkor agresszívvé vált, veszekedett, és trágár szavakkal beszélt a családjáról.

Az ügyészség egy konkrét esetet is részletezett Molnár Gusztáv előtt, aki engedte, hogy lefotózzák a bíróságon. Eszerint 2021. augusztus 14-én Molnár Gusztáv a fiával, akkori feleségével és egyik kollégájukkal vett részt egy rendezvényen, ahol ismét nagyon berúgott. Hazafelé az autóban elaludt, és rádőlt a gyermekülésben ülő fiára. A fiú hiába kérlelte és próbálta lelökni magáról az apját.

Amikor Molnár Gusztáv felébredt, dühbe gurult, és a vádirat szerint többször megütötte a gyereket.

Akkori felesége ezután felhívta a fiú édesanyját, akinek a gyerek sírva mondta el, mi történt. Az anya azt kérte, hogy vigyék haza hozzá a fiát. A vádirat szerint a színész útközben is ordibált.

Az ügyészség álláspontja szerint Molnár Gusztáv ezzel a viselkedésével súlyosan veszélyeztette fia érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését.

A színész a Blikknek előzetesen csak röviden nyilatkozott. Azt mondta, a vádak miatt az elmúlt években több munkalehetőségtől is elesett. Molnár Gusztáv arról is beszélt, hogy bár korábban sok minden történt az életében, most már rendezett, példamutató életet szeretne élni. A képeket ide kattintva láthatja!