Molnár Gusztáv vallomása a bíróságon: „Adtam egy pofont a fiamnak, amit azóta is szégyellek”

Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják a bíróság elé állított művészt, akinek az ügyében Dr. Turi Barnabás bíró a tervek szerint a keddi tárgynapon már ítéletet hirdethet. Mivel Molnár Gusztáv a korábbi, márciusi előkészítő ülésen határozottan megtagadta a bűnösség elismerését, a bíróság tanúk kihallgatásával és a bizonyítékok részletes mérlegelésével, rendes tárgyalás keretében folytatta a szövevényes eljárást – írta a Blikk.

Ma ítéletet hirdethet a bíró Molnár Gusztáv kiskorú veszélyeztetési ügyében

Fotó: MW Bulvár

Informatikai hiba hátráltatta Molnár Gusztáv tárgyalásának kezdetét

A tervezett reggel 9 órai kezdésre valamennyi érintett megérkezett a bíróság épületébe. A színész fél órával a hivatalos időpont előtt futott be a helyszínre, és a külső szemlélők számára láthatóan feszültebbnek tűnt, mint a két héttel korábbi megjelenése alkalmával. Bár a bíró elöljáróban határozottan kijelentette, hogy mindenképpen szeretne ítéletet hirdetni a mai napon, a tárgyalás tényleges megkezdése technikai okok miatt csúszott: egy hirtelen fellépő informatikai probléma bénította meg a rendszert, így a kényszerű várakozás perceit a vádlott és jogi képviselője a folyosón, feszült egyeztetéssel töltötte.

Bilincsben vitték a bíróságra a Ciprusról hazatérő művészt

Az ügy előzményei egészen február közepéig nyúlnak vissza, amikor a külföldi pihenéséből hazatérő színészt már a repülőtéren rendőrök fogadták. Mivel a hatóságok három nappal korábban elfogatóparancsot adtak ki ellene egy át nem vett hivatalos irat miatt – amelyet a színész elmondása szerint egy korábbi, régi lakcímére postáztak, és az Ügyfélkapun sem kapott meg –, a rabszállító autó egyenesen a Gödöllői Járásbíróságra szállította őt. Molnár később úgy nyilatkozott, a kényszerintézkedés és a bilincselés ellenére az egyenruhások rendkívül emberségesen és szabályszerűen jártak el vele.

Az eljárás alapját képező, június 3-i tárgyaláson elhangzott vallomásában a színész részletesen és megrázó őszinteséggel idézte fel az ominózus nap eseményeit. Elismerte, hogy az autó hátsó ülésén ülve, egy családi vita hevében bántalmazta a saját gyermekét:

Adtam egy pofont a fiamnak, amit azóta is szégyellek, és azt is szégyellem, hogy hosszasan szidtam a gyermekem anyját, miközben a combját szorítottam.”

A színész hozzátette, az autóban csupán oda akart bújni a fiához, de a gyermek ezt elutasította és megpróbálta letolni magáról az apját. Molnár Gusztáv a bíróság előtt könnyeivel küszködve elmondta, hogy fiával, Benedekkel már két éve teljesen megszakadt a kapcsolata, és utoljára mindössze egy e-mailben tudott érdeklődni a hogyléte felől. Mint fogalmazott, a gyermeke elmondhatatlanul hiányzik az életéből, és jelenleg minden napját annak rendeli alá, hogy fia egy napon majd önként visszataláljon hozzá.