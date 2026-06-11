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Könnyek és indulatok a bíróságon: a biztonsági őrök vezették ki a Morrison’s 2 áldozatának rokonát

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Bilincsben, lehajtott fejjel vezették be a bíróság tárgyalótermébe azt a férfit, aki a vád szerint brutális kegyetlenséggel oltotta ki egy 25 éves fiatal életét egy népszerű szórakozóhelyen. Az áldozat gyászoló családja feketébe öltözve, az elhunyt fiú fotóját szorongatva hallgatta végig a megrázó vallomásokat a fővárosi Morrison’s 2 klubban történt tragédia első tárgyalásán.
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Csütörtökön megkezdődött A. László büntetőpere, akit azzal vádolnak, hogy tavaly két hatalmas erejű ütéssel végzett a barátaival bulizó F. Gábor Dominikkel. Az első összefoglaló adatok szerint a tragikus végkifejletig fajuló konfliktus a Morrison’s 2 nevű belvárosi szórakozóhelyen robbant ki egy látszólag jelentéktelen félreértés miatt, a vádlott pedig a végzetes ütések után egyszerűen elsétált a helyszínről, magára hagyva a földön eszméletlenül fekvő, haldokló fiatalembert – írta a Bors.

Könnyes szemmel, a Morrison’s 2-ben megölt fiú fotójával érkezett a család a bíróságra
Könnyes szemmel, a Morrison’s 2-ben megölt fiú fotójával érkezett a család a bíróságra
Fotó: Bors

Brutális jelenet a Morrison’s 2 falai között

A vádlottak padján kéz- és lábbilincsben ülő A. László vallomásában azt állította, hogy csupán segíteni akart egy sérült bokájú lánynak, a sértett azonban azt hitte, hogy kineveti a földön ülőt és emiatt hívta ki őt verekedni. A férfi azzal védekezett, hogy félelmében ütött először: 

Akkor láttam, hogy a sértett veszi le a táskáját, teszi le az italait, és elkezd menni felém hátratett kézzel. Nem tettem volna, ha láttam volna a kezét. Attól féltem, hogy egy boxerrel megüt, vagy késsel megszúr.”

 Az irtózatos erejű első ütéstől a 25 éves Gábor megfordult a saját tengelye körül, majd a tántorgó fiúra mérte László a második, végzetes csapást, amely után az áldozat összecsuklott. A szórakozóhely kamerafelvételei szerint a támadó ezután széttárta a karját, majd egyszerűen elsétált a sikoltozó barátok mellett. 

Amikor fordulatot tett, úgy észleltem, hogy megint szembe került velem, akkor ütöttem meg sajnos megint” 

– magyarázkodott a férfi, a bírónő azonban szembesítette korábbi vallomásával, amelyben még azt mondta: azért ütött, hogy megleckéztesse Gábort.

A bíróságon levetítették a halálos pillanatokat rögzítő videót is, amelyet a családtagok képtelenek voltak végignézni, a legtöbben kisírt szemmel hagyták el a termet. 

Bilincsben, lehajtott fejjel érkezett a tárgyalásra A. László
Bilincsben, lehajtott fejjel érkezett a tárgyalásra A. László
Fotó: Bors

Csak addig bírom megnézni, amíg a testvérem hátratett kézzel sétál, onnantól viszont nem” 

– mondta az áldozat testvére, Zsuzsa. Gábor barátja, Márk – aki ott volt a helyszínen – tanúként megerősítette, hogy barátja csupaszív, békés ember volt: 

Hallottam egy nagy sikítást, jajgatást, felálltam, megfordultam, és akkor láttam. Ott feküdt vérző fejjel, és tátott szájjal... Próbáltam élesztgetni, hogy keljen fel.” 

A bírónő felolvasta a vádlott bocsánatkérő levelét is, amelyet a gyászoló szülőknek címzett: 

Soha nem akartam gyilkos lenni, hogy ilyen ember legyen belőlem, de nekem most ezzel a súllyal kell leélnem az életem. Ha bármit megtehetnék, hogy visszacsináljam, megtenném.” 

A tárgyalás végül pattanásig feszült hangulatban, drámai jelenettel zárult: az ügyésznő kérdései után Gábor egyik rokona dühösen felpattant a helyéről, és kiabálni kezdett a vádlottal, ami miatt a biztonsági őröknek kellett kivezetniük őt a teremből. A tárgyalásról készült lépeket egy korábbi cikkünkben tekinthetik meg.

 

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