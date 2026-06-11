Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter menesztette a KEHI vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Ezt látnia kell!

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

gyilkosság

Morrison’s 2-s gyilkosság: megérkeztek az első fotók a bíróságról a feltételezett gyilkosról

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megkezdődött annak a férfinak a büntetőpere, akit egy 25 éves fiatal halálával vádolnak. A Morrison’s 2-s gyilkosság tavaly ősszel rázta meg Budapest éjszakai életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságMorrisonsvezetőszárbudapestengáborlászlóbelvárosi morrisonáldozat

Vezetőszáron érkezett az előkészítő ülésre az a fiatal férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy embert Budapesten tavaly novemberben. Talán emlékeznek még rá, mi is több cikket írunk róla, a Morrison’s 2-s gyilkosság szikrája egy vita miatt pattant ki a klub dohányzóudvarában. A nyomozók megállapították, hogy a 28 éves A. László olyan erővel ütötte meg Gábort, hogy a fiatal férfi eszméletlenül zuhant a földre. Bár kórházba vitték, az életét már nem lehetett megmenteni. A szakértők arra jutottak, hogy a halálos sérülést maga az ökölcsapás okozta – idézte fel a Blikk, amely ma a bíróságon is járt.

2026. június 11-én újabb fejezetéhez érkezett a Morrison’s 2-s gyilkosság
Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél, 2026. június 11-én újabb fejezetéhez érkezett a Morrison’s 2-s gyilkosság
Fotó: Polkorekt.hu

Gábor édesapja később azt mondta, a fia nem kereste a konfliktust, éppen ellenkezőleg: egy sérült nőnek próbált segíteni, miután annak kibicsaklott a bokája. Az áldozat rokonai úgy tudják, a fiatal teljesen vétlenül sodródott bele a végzetes vitába. Édesapja megtörten beszélt arról, hogy Gábor egy életvidám, segítőkész ember volt, és senki sem gondolta volna, hogy egy szórakozóhelyen éri majd utol a halál. 

A. László a rendőröknek elismerte, hogy ő ütötte meg Gábort, azt azonban tagadta, hogy ölni akart volna. 

Állítása szerint a helyzet kezdetben „viccelődésnek” tűnt, csak később fajult tragédiává. Vallomásában részben elismerte a felelősségét, és megbánást tanúsított, a bíróság mégis elrendelte a letartóztatását a bűncselekmény súlyára és a szökés veszélyére tekintettel.

image

Édesapja szerint nem erre nevelték a Morrison’s 2-s gyilkosság gyanúsítottját

A történtek után a vádlott édesapja is megszólalt. Azt mondta, családjukat ugyanúgy megrázta a tragédia, és meggyőződése, hogy a fia nem akarta kioltani senki életét. 

Lacikát nem erre neveltük” 

– fogalmazott, majd együttérzését fejezte ki Gábor hozzátartozóinak.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy A. László korábban egy harcművészeti filmben látott ütéskombináció iránt érdeklődött. Az áldozat családjának ügyvédje szerint a filmszereplő mozdulata és a szórakozóhelyen történtek között több hasonlóság is felfedezhető.

image

A Fővárosi Főügyészség emberöléssel vádolta meg a férfit, aki 2026. június 11-én, csütörtökön reggel állt bíróság elé, előkészítő ülést tartottak.

Amennyiben beismerte volna a terhére rótt bűncselekményt, és lemond a tárgyalásról, a bíróság akár azonnal ítéletet hozhatott volna.

image

A. László azonban csak azt ismerte el, hogy megütötte Gábort, az emberölésben nem vallotta magát bűnösnek. Az ügy ezért tárgyalással folytatódik, így ezen a napon nem születhetett ítélet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Ez is érdekelheti: Rejtély, mi okozott halálos sebet egy ráckeresztúri férfinél

Súlyos nyaki sérülésekkel vitték kórházba egy férfit Ráckeresztúrról, az orvosok nem tudták megmenteni. Halálát rejtély övezi, még az is felmerült, hogy megölték, úgyhogy a június 18-ra tervezett temetése akár el is maradhat. Részletekért kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!