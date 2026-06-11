Morrison’s 2-s gyilkosság: megérkeztek az első fotók a bíróságról a feltételezett gyilkosról

Vezetőszáron érkezett az előkészítő ülésre az a fiatal férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy embert Budapesten tavaly novemberben. Talán emlékeznek még rá, mi is több cikket írunk róla, a Morrison’s 2-s gyilkosság szikrája egy vita miatt pattant ki a klub dohányzóudvarában. A nyomozók megállapították, hogy a 28 éves A. László olyan erővel ütötte meg Gábort, hogy a fiatal férfi eszméletlenül zuhant a földre. Bár kórházba vitték, az életét már nem lehetett megmenteni. A szakértők arra jutottak, hogy a halálos sérülést maga az ökölcsapás okozta – idézte fel a Blikk, amely ma a bíróságon is járt.

Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél, 2026. június 11-én újabb fejezetéhez érkezett a Morrison’s 2-s gyilkosság

Fotó: Polkorekt.hu

Gábor édesapja később azt mondta, a fia nem kereste a konfliktust, éppen ellenkezőleg: egy sérült nőnek próbált segíteni, miután annak kibicsaklott a bokája. Az áldozat rokonai úgy tudják, a fiatal teljesen vétlenül sodródott bele a végzetes vitába. Édesapja megtörten beszélt arról, hogy Gábor egy életvidám, segítőkész ember volt, és senki sem gondolta volna, hogy egy szórakozóhelyen éri majd utol a halál.

A. László a rendőröknek elismerte, hogy ő ütötte meg Gábort, azt azonban tagadta, hogy ölni akart volna.

Állítása szerint a helyzet kezdetben „viccelődésnek” tűnt, csak később fajult tragédiává. Vallomásában részben elismerte a felelősségét, és megbánást tanúsított, a bíróság mégis elrendelte a letartóztatását a bűncselekmény súlyára és a szökés veszélyére tekintettel.

Édesapja szerint nem erre nevelték a Morrison’s 2-s gyilkosság gyanúsítottját

A történtek után a vádlott édesapja is megszólalt. Azt mondta, családjukat ugyanúgy megrázta a tragédia, és meggyőződése, hogy a fia nem akarta kioltani senki életét.

Lacikát nem erre neveltük”

– fogalmazott, majd együttérzését fejezte ki Gábor hozzátartozóinak.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy A. László korábban egy harcművészeti filmben látott ütéskombináció iránt érdeklődött. Az áldozat családjának ügyvédje szerint a filmszereplő mozdulata és a szórakozóhelyen történtek között több hasonlóság is felfedezhető.

A Fővárosi Főügyészség emberöléssel vádolta meg a férfit, aki 2026. június 11-én, csütörtökön reggel állt bíróság elé, előkészítő ülést tartottak.

Amennyiben beismerte volna a terhére rótt bűncselekményt, és lemond a tárgyalásról, a bíróság akár azonnal ítéletet hozhatott volna.