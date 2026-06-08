Sokk az M7-esen: majdnem átgázoltak a földön fekvő sérült motoros fején – videó

A forgalom már lassult az autópályán, amikor egy motoros túl későn reagált az előtte kialakuló torlódásra. A súlyos motorbaleset után a férfi az aszfaltra zuhant, ahol másodpercekkel később újabb tragédia fenyegetett. A Bors is megosztotta a hátborzongató jelenetet.

Motorbaleset az M7-esen, centiken múlott a tragédia

Fotó: Részlet a BpiAutósok videójból

A motorbaleset után újabb veszélyhelyzet alakult ki

Döbbenetes felvételt tett közzé a BpiAutósok Youtube-csatornája. Az egyik olvasó fedélzeti kamerája rögzítette a történteket az M7-es autópálya 80-as kilométerkövénél. A videót készítő autós elmondása szerint már korábban látható volt, hogy lassul a forgalom, ezért csökkentette a sebességét. A mögötte érkező motoros azonban ezt későn észlelte.

A kétkerekű vezetője nagy erővel csapódott az előtte haladó furgonba, majd az úttestre zuhant. A baleset után a kamerás autó sofőrje azonnal félreállt, míg felesége értesítette a mentőket.

A Budapesti Autósok beszámolója szerint a helyszínen tartózkodott egy egykori mentős is, aki közel húsz percen keresztül látta el a sérültet, amíg a mentősök megérkeztek. A gyors segítségnyújtásnak fontos szerepe lehetett abban, hogy a motoros időben szakszerű ellátást kapjon.

Pár centin múlt a tragédia

A földön fekvő sérült mellett egy másik motoros haladt el és a felvételen látható, hogy hajszálon múlt: a jármű kereke nem érte el a sérült fejét.

A sokkoló jelenet után a motoros nem állt meg segíteni, hanem továbbhajtott.

A Budapesti Autósok által közzétett videó ismét rámutat arra, milyen gyorsan válhat végzetessé egy autópályán történt baleset, és milyen fontos a megfelelő követési távolság betartása, valamint a körültekintő közlekedés.

Helyszíni fotókon a tragédia nyomai: meghalt a 20 éves motoros, utasa életveszélyesen megsérült

Súlyos közlekedési tragédia történt csütörtök délután Somogy vármegyében, ahol több jármű is érintett volt egy balesetben. A motoros már nem élte túl az ütközést, utasa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.