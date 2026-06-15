Videón a becsapódás pillanata: előzni próbált a motoros, hatalmas bukás lett belőle

Ahogy az a MKIF Zrt. közösségi oldalán közzétett videón is látszik, néhány másodperc alatt változhat meg egy hétköznapi közlekedési helyzet életveszélyes borulássá. A motoros baleset során egy autópályás terelésnél próbált előzni egy motoros, a manőver vége azonban látványos bukás lett.
A motoros baleset pillanatait videó rögzítette
A „Megáll az ész” közlekedésbiztonsági sorozat legújabb részében egy néhány nappal ezelőtt történt esetet mutattak be.
A felvételen egy autó halad a belső sávban egy terelés végén kialakított sávelhúzás felé. Mögötte egy motoros érkezik, láthatóan jóval nagyobb sebességgel.
Az elöl haladó autó vezetője a sárga ideiglenes felfestést követve a belső sávba sorol, miközben a mögötte haladó motoros a felvétel szerint balról próbálja megelőzni.
A manőver azonban rosszul sikerül.
Előbb az autónak, majd a táblának csapódott
A videón jól látható, hogy a motor először az autó hátuljának ütközik.
A becsapódás után a motoros elveszíti az uralmát a jármű felett, majd a sávostáblának is nekicsapódik.
A felvétel néhány másodperc alatt mutatja meg, milyen gyorsan alakulhat ki veszélyes helyzet egy autópályás terelésnél.
A videó készítői szerint a motoros sebessége és az előzési kísérlet egyaránt szerepet játszhatott a baleset kialakulásában.
Szerencséjük volt a motoron ülőknek
A látványos bukás ellenére a motoron utazó két ember szerencsésen megúszta az esetet.
A balesetben mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek.
A felvételt közzétevők szerint a történtek akár sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna.
Fontos figyelmeztetést küldtek az autósoknak és a motorosoknak
A közlekedésbiztonsági sorozat készítői arra hívták fel a figyelmet, hogy az autópályákon különösen fontos a kölcsönös figyelem.
Kiemelték, hogy a motorosoknak nagyobb követési távolságot kell tartaniuk, kerülniük kell a holttereket, és nem szabad felesleges kockázatot vállalniuk.
Az autósok számára pedig azt javasolják, hogy sávváltás előtt mindig ellenőrizzék a holtteret, és ne becsüljék alá a motorosok sebességét.
A szakemberek szerint az autópálya nem versenypálya, és egyetlen rossz döntés is elegendő ahhoz, hogy néhány másodperc alatt bekövetkezzen a baj.
„Mindenkit hazavárnak. Téged is.”