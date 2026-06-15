Videón a becsapódás pillanata: előzni próbált a motoros, hatalmas bukás lett belőle

Ahogy az a MKIF Zrt. közösségi oldalán közzétett videón is látszik, néhány másodperc alatt változhat meg egy hétköznapi közlekedési helyzet életveszélyes borulássá. A motoros baleset során egy autópályás terelésnél próbált előzni egy motoros, a manőver vége azonban látványos bukás lett.

Hatalmas motoros baleset lett a felelőtlen előzésből Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

A motoros baleset pillanatait videó rögzítette

A „Megáll az ész” közlekedésbiztonsági sorozat legújabb részében egy néhány nappal ezelőtt történt esetet mutattak be.

A felvételen egy autó halad a belső sávban egy terelés végén kialakított sávelhúzás felé. Mögötte egy motoros érkezik, láthatóan jóval nagyobb sebességgel.

Az elöl haladó autó vezetője a sárga ideiglenes felfestést követve a belső sávba sorol, miközben a mögötte haladó motoros a felvétel szerint balról próbálja megelőzni.

A manőver azonban rosszul sikerül.

Előbb az autónak, majd a táblának csapódott

A videón jól látható, hogy a motor először az autó hátuljának ütközik.

A becsapódás után a motoros elveszíti az uralmát a jármű felett, majd a sávostáblának is nekicsapódik.

A felvétel néhány másodperc alatt mutatja meg, milyen gyorsan alakulhat ki veszélyes helyzet egy autópályás terelésnél.

A videó készítői szerint a motoros sebessége és az előzési kísérlet egyaránt szerepet játszhatott a baleset kialakulásában.

Szerencséjük volt a motoron ülőknek

A látványos bukás ellenére a motoron utazó két ember szerencsésen megúszta az esetet.

A balesetben mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

A felvételt közzétevők szerint a történtek akár sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna.

Fontos figyelmeztetést küldtek az autósoknak és a motorosoknak

A közlekedésbiztonsági sorozat készítői arra hívták fel a figyelmet, hogy az autópályákon különösen fontos a kölcsönös figyelem.

Kiemelték, hogy a motorosoknak nagyobb követési távolságot kell tartaniuk, kerülniük kell a holttereket, és nem szabad felesleges kockázatot vállalniuk.

Az autósok számára pedig azt javasolják, hogy sávváltás előtt mindig ellenőrizzék a holtteret, és ne becsüljék alá a motorosok sebességét.