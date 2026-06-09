Kis híján átgázoltak a motoros fején az M7-esen – videó

Megrázó felvétel került fel az internetre egy hatalmas esésről, amely pillanatok alatt életveszélyes helyzetté alakult. Egy motoros balesete látható rajta. A férfi az M7-esen, a polgárdi csomópont közelében járt, amikor nekiment egy fugonnak. A jelenetet a BpiAutósok YouTube-csatornáján tették közzé a Feol.hu cikke szerint.

Motoros balesete videón

Fotó: BpiAutósok YouTube

A fedélzeti kamerás videón látszik, hogy a forgalom lassulni kezdett, a belső sávban haladó motoros viszont későn vette észre. Már nem tudott lefékezni és nekicsapódott a piros kocsinak, amitől megpördült a levegőben.

Már ez ijesztő látvány, de ami ezután történt, az az igazán sokkoló.

Amíg a balesetet szenvedett motoros a földön feküdt, egy másik kis híján áthajtott rajta, és aztán elszáguldott a helyszínről, mintha mi sem történt volna.

Motoros balesete az M7-esen

A fedélzeti kamerás autó vezetője viszont nem hajtott tovább: azonnal félreállt az M7-es érintett szakaszán, odasietett a sérült motoroshoz, a felesége pedig közben hívta a mentőket.

Egy nagy seb volt a sérült jobb kezén, onnan sok vért vesztett. Ezt próbáltam elállítani nyomással. Először zsebkendővel, majd valaki hozott egy elsősegélykészletet, és gézzel folytattuk"

– írta meg az olvasó beszámolóját a BpiAutósok.

Szerencsére a helyszínen volt egy korábbi mentős is, úgyhogy azonnal segítettek a bajba jutott motoroson. A videó beküldője arról számolt be, hogy csaknem 20 percen át nyomta a sérült sebét, mire a mentők megérkeztek és átvették az ellátását.

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