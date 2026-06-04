Hatalmas erővel robbant be egy dohányboltba a motoros, meghalt a férfi, hárman megsérültek

Egy pillanattal korábban még vásárlók álltak a pult előtt a felsőlajosi dohányboltban. A következő másodpercben azonban egy száguldó motoros áttörte a bejáratot, és szinte berobbant az üzlethelyiségbe. A férfi a helyszínen meghalt, három ember pedig súlyosan megsérült. A tragédia szerda este történt Felsőlajoson, a település központjában. A brutális balesetről a Baon.hu számolt be.

Halálos baleset Felsőlajoson, a motoros berobbant a dohányboltba

Fotó: Szeretünk Lajosmizse-Facebook

Fékezés nélkül rohant a dohányboltba a motoros

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi a közeli vasúti átjáró felől érkezett, amely után egy éles kanyar következik a Fő utcán.

A motoros azonban nem tudta követni az út vonalvezetését. A nagy teljesítményű motorkerékpár egyenesen továbbhaladt, majd hatalmas sebességgel a sarki dohánybolt épületének csapódott.

A helyiek és a szemtanúk szerint a férfi fékezés nélkül rohant az üzletnek.

A becsapódás ereje akkora volt, hogy áttörte a bejárati ajtót, a motoros pedig lerepült a járműről és az üzlethelyiségbe zuhant.

A boltban tartózkodók sem tudtak elmenekülni

A dohányboltban többen is tartózkodtak, amikor a motoros az épületbe csapódott.

Sajtóértesülések szerint két húszas éveiben járó nő és egy ötven év körüli férfi sérült meg súlyosan.

A becsapódás után mindenütt törmelék és üvegszilánkok hevertek, az emberek pedig sokkos állapotba kerültek.

A helyszínre rövid időn belül mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek.

Esélye sem volt túlélni

A körülbelül harmincéves motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A férfi a helyszínen meghalt.

Vizsgálják a halálos baleset okát

A baleset körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

A szakértők azt próbálják megállapítani, hogy sebességtúllépés, vezetéstechnikai hiba, műszaki meghibásodás vagy esetleges rosszullét vezetett-e a tragédiához.

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