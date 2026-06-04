Hatalmas erővel robbant be egy dohányboltba a motoros, meghalt a férfi, hárman megsérültek

Egy pillanattal korábban még vásárlók álltak a pult előtt a felsőlajosi dohányboltban. A következő másodpercben azonban egy száguldó motoros áttörte a bejáratot, és szinte berobbant az üzlethelyiségbe. A férfi a helyszínen meghalt, három ember pedig súlyosan megsérült. A tragédia szerda este történt Felsőlajoson, a település központjában. A brutális balesetről a Baon.hu számolt be.
Fékezés nélkül rohant a dohányboltba a motoros
A rendelkezésre álló információk szerint a férfi a közeli vasúti átjáró felől érkezett, amely után egy éles kanyar következik a Fő utcán.
A motoros azonban nem tudta követni az út vonalvezetését. A nagy teljesítményű motorkerékpár egyenesen továbbhaladt, majd hatalmas sebességgel a sarki dohánybolt épületének csapódott.
A helyiek és a szemtanúk szerint a férfi fékezés nélkül rohant az üzletnek.
A becsapódás ereje akkora volt, hogy áttörte a bejárati ajtót, a motoros pedig lerepült a járműről és az üzlethelyiségbe zuhant.
A boltban tartózkodók sem tudtak elmenekülni
A dohányboltban többen is tartózkodtak, amikor a motoros az épületbe csapódott.
Sajtóértesülések szerint két húszas éveiben járó nő és egy ötven év körüli férfi sérült meg súlyosan.
A becsapódás után mindenütt törmelék és üvegszilánkok hevertek, az emberek pedig sokkos állapotba kerültek.
A helyszínre rövid időn belül mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek.
Esélye sem volt túlélni
A körülbelül harmincéves motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
A férfi a helyszínen meghalt.
Vizsgálják a halálos baleset okát
A baleset körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.
A szakértők azt próbálják megállapítani, hogy sebességtúllépés, vezetéstechnikai hiba, műszaki meghibásodás vagy esetleges rosszullét vezetett-e a tragédiához.
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