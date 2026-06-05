Helyszíni fotókon a tragédia nyomai: meghalt a 20 éves motoros, utasa életveszélyesen megsérült

A roncsok több tíz méteren szóródtak szét az úton, miközben a mentősök és a rendőrök hosszú órákon át dolgoztak a helyszínen. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A Teol.hu tette közzé a tragédia helyszíni fotóit.

A 20 éves motoros nem élte túl a szörnyű balesetet Fotó: Beküldött/Teol.hu

A motoros áttért a szemközti sávba

A tragédia a 6511-es úton, Tab és Bábonymegyer között történt csütörtök délután.

A rendőrség tájékoztatása szerint a motorkerékpár Bábonymegyer irányából Tab felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között áttért a menetirány szerinti bal oldalra.

Itt összeütközött egy szabályosan közlekedő személyautóval. A becsapódás ereje hatalmas volt, a balesetben egy harmadik jármű is érintetté vált.

A helyszínen meghalt a 20 éves férfi

Úgy tudjuk, az áldozat egy 20 éves iregszemcsei férfi volt. A fiatal motoros a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A vele utazó fiatal nő szintén súlyosan megsérült. Állapota miatt mentőhelikopter érkezett a helyszínre, amely életveszélyes sérülésekkel szállította kórházba.

Többen is megsérültek a tragikus ütközésben

A személyautóban utazók sem úszták meg sérülések nélkül. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik utas súlyos, a másik könnyű sérüléseket szenvedett. Őket mentőautóval vitték kórházba. A harmadik járműben utazók nem sérültek meg, autójukban azonban jelentős anyagi kár keletkezett, amikor a baleset során szétszóródó alkatrészek nekicsapódtak a járműnek.

Fotó: Beküldött/Teol.hu

Órákra lezárták az utat

A helyszínelés és a műszaki mentés hosszú órákon át tartott. A hatóságok a 6511-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, ami jelentős fennakadásokat okozott a környéken közlekedőknek. A rendőrség vizsgálja, hogy miért tért át a motoros a szemközti sávba, és pontosan milyen körülmények vezettek a tragikus balesethez. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében szakértők bevonásával folytatódik az eljárás.

A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni.

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