Dráma a Keletiben: vágánybaknak hajtott a mozdonyvezető, több utas megsérült

Vádat emelt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki késői fékezés miatt ütközött neki a vágánybaknak a Keleti pályaudvaron – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség az MTI-t. A balesetben a vonat több utasa is megsérült, a figyelmetlen masinisztának vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt kell felelnie.

A figyelmetlen mozdonyvezető ellen akár szakmától való eltiltást is kiszabhat a bíróság

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Eljárás indult a mozdonyvezető ellen

A vádirat szerint a férfi 2024. december 2-án, kora délután érkezett az általa vezetett szerelvénnyel a pályaudvar 1. vágányára. Bár a beérkező vonatok számára megengedett maximális sebesség ezen a szakaszon 15 kilométer per óra, a mozdonyvezető figyelmetlensége miatt túl későn kezdte meg a lassítást. Ennek következtében a szerelvény már nem tudott megállni a vágány végén, és körülbelül 9 kilométer per órás sebességgel az ütközőbaknak csapódott.

Az ütközés miatt a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló és az utasok is veszélybe kerültek, sőt, a szerelvényen utazók közül hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. Bár a baleset nem okozott fennakadást a vasúti forgalomban, és maga az ütközőbak sem rongálódott meg, a mozdonyban keletkezett kár eléri a félmillió forintot.

Az ügyészség büntetővégzés meghozatalát indítványozta, vagyis azt kérték a bíróságtól, hogy tárgyalás mellőzésével szabjon ki pénzbüntetést, valamint határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől. A bíróság első körben 390 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki a vádlottra, a járművezetéstől való eltiltást azonban nem tartotta szükségesnek.