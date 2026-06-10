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szekta

Saját hányását etette meg a szekta a híres művésszel, amikor még gyerek volt

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Rejtélyes pirulák, alkoholosüvegek és egy mozdulatlan test fogadta a helyszínelőket a méregdrága brazíliai hotelszobában, ahol mindössze 40 évesen életét vesztette a nemzetközi kulturális élet egyik legmegosztóbb alakja. A tragikus hirtelenséggel elhunyt, Jerry Gogosian néven ismertté vált művész halála után most olyan sokkoló részletek láttak napvilágot, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik az egész életét.
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szektabentlakásos iskolahíreshilde lynn helphensteinművészgyerek

A São Paulo-i luxusszállodában holtan talált Hilde Lynn Helphenstein nem sokkal a tragédia előtt még plasztikai műtéten esett át, a holttest mellett talált gyógyszerek és italok pedig azonnal megindították a találgatásokat. Az igazi dráma azonban nem a hotelszobában, hanem a neves művész múltjában rejlik: előkerült egy megrázó vallomás, amelyből kiderül, hogy a nőt gyerekként egy horrorisztikus, szögesdróttal körbekerített kaliforniai bentlakásos intézetben szisztematikusan kínozták a nevelők – írta a Daily Star.

művész, Budapest, 2011. március 2.Szögesdrót a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (NEFMI) Budapesti Javítóintézetét körülzáró falon, ahol a bíróságok által elõzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorú, 14-19 éves fiúk fogadása, õrzése, nevelése és személyiség fejlesztése folyik. Folyamatban van az új Büntetõ Törvénykönyv (Btk.) elõkészítése; napirenden szerepel a büntethetõségi korhatár leszállítása és további törvények szigorítása - írta a miniszterelnök 2011. február 26-i Facebook-bejegyzésében.MTI Fotó: Cseke Csilla
Szektában kínozták gyerekként a híres művészt
Fotó: Cseke Csilla / MTI

Egy horrorisztikus szekta törte meg a népszerű művész lelkét

Ez egy szekta volt” 

– írta korábban a sztár, akit pusztán azért zártak be oda, mert nehezen viselte a szülei válását.

A bentlakásos iskola falai között nevelés helyett nyilvános megaláztatás és szisztematikus kínzás várta a kislányt, aki a stressztől kezdetben képtelen volt megtartani az ételt. Hilde legsötétebb emléke egy olyan büntetés volt, amit ép ésszel fel sem lehet fogni.

A kezelés, amit el kellett viselnem, magában foglalta azt is, hogy kényszerítettek, hogy megegyem a saját hányásomat több száz ember előtt, akik közben étellel dobáltak engem”

– vallotta be blogjában a megrázó részleteket a nő.

Egykori iskolatársa, a 44 éves Meaghan Richter a külföldi sajtónak megerősítette a horrorba illő jeleneteket és elmondta, hogy a zokogó lányt a dühöngő nevelők a földön rángatták végig. A fegyőrként viselkedő tanárok ráadásul némasági fogadalmat kényszerítettek a diákokra, így a kislány hiába próbált segítséget kérni a szüleitől. A tragikus sorsú influenszer a halála előtt elismerte, hogy a gyerekkori trauma örökre tönkretette: 

Az igazság az, hogy egy részem ott összetört, és attól tartok, soha nem fog meggyógyulni.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy azonnali hatállyal elbocsátották a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia egyik megbecsült munkatársát, miután a háttérben egy súlyos, gyomorforgató pedofil bűncselekmény gyanúja körvonalazódott.

 

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