Saját hányását etette meg a szekta a híres művésszel, amikor még gyerek volt

A São Paulo-i luxusszállodában holtan talált Hilde Lynn Helphenstein nem sokkal a tragédia előtt még plasztikai műtéten esett át, a holttest mellett talált gyógyszerek és italok pedig azonnal megindították a találgatásokat. Az igazi dráma azonban nem a hotelszobában, hanem a neves művész múltjában rejlik: előkerült egy megrázó vallomás, amelyből kiderül, hogy a nőt gyerekként egy horrorisztikus, szögesdróttal körbekerített kaliforniai bentlakásos intézetben szisztematikusan kínozták a nevelők – írta a Daily Star.

Szektában kínozták gyerekként a híres művészt

Fotó: Cseke Csilla / MTI

Egy horrorisztikus szekta törte meg a népszerű művész lelkét

Ez egy szekta volt”

– írta korábban a sztár, akit pusztán azért zártak be oda, mert nehezen viselte a szülei válását.

A bentlakásos iskola falai között nevelés helyett nyilvános megaláztatás és szisztematikus kínzás várta a kislányt, aki a stressztől kezdetben képtelen volt megtartani az ételt. Hilde legsötétebb emléke egy olyan büntetés volt, amit ép ésszel fel sem lehet fogni.

A kezelés, amit el kellett viselnem, magában foglalta azt is, hogy kényszerítettek, hogy megegyem a saját hányásomat több száz ember előtt, akik közben étellel dobáltak engem”

– vallotta be blogjában a megrázó részleteket a nő.

Egykori iskolatársa, a 44 éves Meaghan Richter a külföldi sajtónak megerősítette a horrorba illő jeleneteket és elmondta, hogy a zokogó lányt a dühöngő nevelők a földön rángatták végig. A fegyőrként viselkedő tanárok ráadásul némasági fogadalmat kényszerítettek a diákokra, így a kislány hiába próbált segítséget kérni a szüleitől. A tragikus sorsú influenszer a halála előtt elismerte, hogy a gyerekkori trauma örökre tönkretette:

Az igazság az, hogy egy részem ott összetört, és attól tartok, soha nem fog meggyógyulni.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy azonnali hatállyal elbocsátották a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia egyik megbecsült munkatársát, miután a háttérben egy súlyos, gyomorforgató pedofil bűncselekmény gyanúja körvonalazódott.